Οδοιπορικό «Π» στην προσφυγική κοινότητα της Τίμης - Στόχος μια βιώσιμη και αναβαθμισμένη Τίμη

Η προσφυγική κοινότητα της Τίμης βρίσκεται κοντά στην πόλη της Πάφου και συνδέεται στα βορειοανατολικά με το χωριό Αναρίτα περί τα 2 χιλιόμετρα και νότια με τον κύριο δρόμο Λεμεσού - Πάφου, από τον οποίο απέχει μόνο περί τα 500 μέτρα. Είναι ένα από τα χωριά της Κύπρου που βρίσκεται στην επαρχία Πάφου και απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την ομώνυμη πρωτεύουσα, 55 χιλιόμετρα από τη Λεμεσό και 140 χιλιόμετρα από τη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τίμης του Δήμου Ιεροκηπίας και κοινοτάρχη Τίμης Γιώργο Πολυκάρπου η κοινότητα της Τίμης, με πληθυσμό περίπου 2.300 κατοίκους, αποτελεί μια προσφυγική κοινότητα η οποία πλέον εντάσσεται διοικητικά στο πλαίσιο του Δήμου Ιεροκηπίας. Η λειτουργία της κοινότητας πρόσθεσε, διέπεται από το νομικό και διοικητικό καθεστώς του δήμου, με την τοπική αρχή να δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο κ. Πολυκάρκου, δήλωσε ότι «τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα είναι πολλά, ωστόσο έχουν καταγραφεί και αξιολογηθεί, με στόχο την ιεράρχησή τους και τη σταδιακή επίλυσή τους». Στην Τίμη λειτουργεί συνοικισμός αυτοστεγάσεως, που περιλαμβάνει περίπου 110 κατοικίες. Το σημαντικότερο ζήτημα που απασχολεί σήμερα τους κατοίκους του συνοικισμού είναι, όπως είπε, η έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη εκδοθεί. Όπως ανέφερε ο κ. Πολυκάρκου, «έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και παραστάσεις προς τα αρμόδια τμήματα, και αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου του δήμου».

Παρεμβάσεις στην παραλία «Καθαρή»

Ένα από τα σημαντικά έργα που προωθείται συνέχισε, αφορά την αναβάθμιση της παραλίας «Καθαρή», μίας από τις ομορφότερες φυσικές παραλίες της Τίμης. Ο Δήμος Ιεροκηπίας υπέβαλε τόνισε ο κ. Πολυκάρπου αίτημα προς το Τμήμα Χωρομετρίας για τη διάνοιξη του δημόσιου δρόμου που οδηγεί στην παραλία, καθώς και αίτημα προς την Υπηρεσία Τουρκοκυπριακής Διοίκησης για την απόκτηση τεμαχίου 2.600 τ.μ. με σκοπό τη δημιουργία αναψυκτήριου και χώρου στάθμευσης. Παράλληλα σημείωσε, υποβλήθηκε σχέδιο χρήσης της παραλίας στην Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η οργάνωση της παραλίας με ομπρέλες, κρεβατάκια και βασικές διευκολύνσεις για τους λουόμενους, συμπλήρωσε.

Οδικό δίκτυο και μεταφορές

Η κοινότητα Τίμης αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις στο οδικό δίκτυο που συνδέει το αεροδρόμιο Πάφου με την πόλη - έναν δρόμο από τον οποίο διέρχονται εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Όπως δήλωσε ο κ. Πολυκάρκου, «σε συνεργασία με τα αρμόδια κρατικά όργανα και μετά την επίσκεψη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών τον Ιούνιο του 2025, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον χώρο, και λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι μέχρι το τέλος του 2026 ο δρόμος θα φωταγωγηθεί».

Παράλληλα, δρομολογείται και η βελτίωση του παλαιού δρόμου αεροδρομίου μέσω Αχέλειας, έργο το οποίο εξήγγειλε επίσημα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την πανεπαρχιακή εκδήλωση. Ήδη έχει αρχίσει ανέφερε, η μελέτη διατομής του δρόμου και εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται να ξεκινήσει η εκπόνηση του ρυθμιστικού σχεδίου.

Ο αντιδήμαρχος Τίμης του Δήμου Ιεροκηπίας υπογράμμισε πως «ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας και να κάνουμε την Τίμη πιο λειτουργική, πιο όμορφη και πιο βιώσιμη».

Η δημοτική αρχή, σε συνεργασία με τους κατοίκους και τις αρμόδιες υπηρεσίες, συνεχίζει να εργάζεται με συνέπεια για την αναζωογόνηση της κοινότητας, την αναβάθμιση των υποδομών και τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης που θα διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους, συμπλήρωσε.

Στεγαστικό

Το φλέγον ζήτημα είναι το στεγαστικό είπε ο κοινοτάρχης Τίμης καθώς και οι τίτλοι ιδιοκτησίας στον συνοικισμό. Ακολούθως αναφέρθηκε και στη βιομηχανική περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, μεγάλο τμήμα της οποίας ανήκει στην Τίμη. Στη βιομηχανική περιοχή της Αγίας Βαρβάρας υπάρχουν πρόσθεσε, βιομηχανίες χαμηλής οχληρίας, αλουμίνια, ηλιακά και κατασκευαστικές βιομηχανίες, ξυλείας, καθώς και εμπορίας σιδήρου.

Ονομασία του χωριού

Η χρονολογία ίδρυσης της Τίμης δεν είναι ακριβής, ενώ για την ονομασία του χωριού υπάρχουν δύο εκδοχές ανέφερε ο κ.Πολυκάρπου. Η πρώτη συνδέει τον οικισμό με τις αρχαίες Δύμες της Αχαΐας, αφού οι πρώτοι κάτοικοί του κατάγονταν από εκεί, ενώ η δεύτερη εκδοχή αναφέρεται στις τιμές που έκαναν οι προϊστορικοί κάτοικοι της περιοχής στη θεά Αφροδίτη. Ο οικισμός πάντως υπήρξε φέουδο επί Φραγκοκρατίας και αποτέλεσε κομβικό σημείο μεταξύ της αρχαίας Παλαιπάφου και της αρχαίας Πάφου, όπως είπε.

Πρόσθεσε πως αρχικά, η Τίμη ήταν ένα πυκνοκατοικημένο μεικτό χωριό στο οποίο ζούσαν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ειρηνικά, αλλά μετά την τουρκική εισβολή του 1974 αρκετοί πρόσφυγες πήγαν και εγκαταστάθηκαν στο χωριό. Ενδεικτικά σημείωσε πως μετά την τουρκική εισβολή του 1974 οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι της Τίμης, εξαναγκάστηκαν από την ηγεσία τους να εγκαταλείψουν το χωριό και να μεταφερθούν, μαζί με τους άλλους Τουρκοκύπριους των ελεύθερων περιοχών, για εγκατάσταση στις κατεχόμενες περιοχές. Η μεταφορά τους, όπως είπε, έγινε νωρίς το 1975. Μετά μάλιστα, συνέχισε, την τουρκική εισβολή του 1974 το χωριό δέχτηκε ένα σημαντικό αριθμό Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων. Είπε επίσης πως οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι της Τίμης ονόμαζαν το χωριό Ovalik που μπορεί να μεταφραστεί ως ίσιωμα ή πεδιάδα, πράγμα που ταιριάζει με τη μορφολογία της περιοχής.

Σημάδι της αλλοτινής ιστορίας του χωριού αποτελεί συνέχισε, ο προσφυγικός συνοικισμός αυτοστέγασης εκτοπισμένων που υπάρχει ακόμη εκεί. Πλέον, το χωριό μετρά περίπου 2.300 μόνιμους κατοίκους, οι περισσότεροι από τους οποίους ασχολούνται με τη γεωργία και την ανεπτυγμένη κτηνοτροφία ή δουλεύουν στον διεθνή αερολιμένα Πάφου και στην Πάφο.

Αξιοθέατα

Ο κ. Πολυκάρπου σημείωσε πως στην Τίμη υπάρχουν αρκετά ιστορικά και αρχαία αξιοθέατα, με πιο σημαντικά τα «λαγούμια» που έδιναν νερό στις πετρόκτιστες βρύσες του οικισμού και τον βυζαντινό ναό της Αγίας Σοφίας που επί Τουρκοκρατίας μετατράπηκε σε τζαμί και σήμερα βρίσκεται υπό την προστασία του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Ο βυζαντινός ναός της Αγίας Σοφίας είπε ο κοινοτάρχης αποτελεί κόσμημα στην κοινότητα κα θα προσπαθήσουν ως κοινοτική αρχή να συμβάλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη εκκλησία πιστεύεται ότι άλλοτε ήταν ζωγραφισμένη εσωτερικά και στη συνέχεια οι τοιχογραφίες της σκεπάστηκαν με σοβά. Κύρια όμως εκκλησία του χωριού είναι η Αγία Ειρήνη, κτίσμα του 1980 η οποία χτίστηκε μετά την Αγγλοκρατία, και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, στην περιοχή του χωριού υπάρχει επίσης εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Μηνά και άλλη αφιερωμένη στον Άγιο Μάμα, όπως επίσης μια αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο. Η μικρή κοινότητα της Τίμης διαθέτει δύο καφενεία και τρία καφεστιατόρια, πάρκο, και φαρμακείο, καθώς ακόμη δύο κουρεία και σουπερμάρκετ.

Εκπαίδευση

Επίσης, συνέχισε, ο κ. Πολυκάρπου η κοινότητα διαθέτει δημοτικό σχολείο που εξυπηρετεί τα παιδιά από όλη την περιφέρεια καθώς και περιφερειακό νηπιαγωγείο. Τα κτήρια είπε, έχουν ανακαινισθεί πρόσφατα και έχουν αναβαθμιστεί πλήρως. Περίπου, συνέχισε, φιλοξενούνται 100 παιδάκια στο δημοτικό και 45 στο νηπιαγωγείο.

Επίσης στην περιοχή υπάρχει και μια μεγάλη δασική έκταση (δασάκι Τίμης) που βρίσκεται ωστόσο, όπως ανέφερε, κάτω από την εποπτεία του Τμήματος Δασών . Επιπλέον, κοντά στον οικισμό λειτουργούν αρκετοί ξενώνες. Ο κ. Πολυκάρπου ανέφερε πως κατά τον Ι.Κ. Περιστιάνη η εκπαιδευτική κίνηση στην κοινότητα άρχισε το 1855, ίσως και πρωτύτερα. Πρώτος δάσκαλος, όπως είπε, αναφέρεται ο Αντώνης Λαζαρή, ο οποίος δίδασκε δέκα, δώδεκα μαθητές τα «παπαδίστικα», δηλαδή τα κοινά γράμματα, στο σπίτι του. Αμοιβή συνέχισε, ήταν 9 γρόσια τον μήνα και σαββατιάτικο ψωμί. Ο Λαζαρής δίδαξε έναν μόνο χρόνο και τον διαδέχθηκε ώς το 1860 κάποιος Χατζησολωμός. Αυτός δίδασκε στο σπίτι του παίρνοντας από κάθε μαθητή μόνο ένα γρόσι τον μήνα. Ύστερα δίδαξε επί δυο χρόνια ο Ιωάννης, ξένος από την Ταρσό, παίρνοντας 10 τουρκικά γρόσια και 2 ψωμιά σαββατιάτικα καθώς και φαγητό μια φορά την εβδομάδα από τους γονείς εκ περιτροπής. Από το 1863 ώς το 1874 δίδαξε τα κοινά γράμματα ο Παπακυπριανός, παίρνοντας ως αμοιβή μόνο το σαββατιάτικο δώρο. Κανένας άλλος δεν δίδαξε ώς την αγγλική κατοχή (1878), συμπλήρωσε ο κοινοτάρχης Τίμης.

Αστυφιλία

Ερωτηθείς σχετικά ο αντιδήμαρχος Τίμης του Δήμου Ιεροκηπίας ανέφερε πως η αστυφιλία δεν τους έχει πλήξει σε μεγάλο βαθμό διότι είναι και το αεροδρόμιο, το οποίο δίνει ώθηση στους νέους για την εξεύρεση θέσεων εργασίας. Επίσης, η κοινότητα βρίσκεται κοντά στην πόλη της Πάφου γεγονός που είναι υποβοηθητικό στην εργοδότηση κατοίκων της κοινότητας, συμπλήρωσε.

Επιπρόσθετα, σημείωσε τέλος πως η Τίμη συγκαταλέγεται μεταξύ των χωριών που ευεργετήθηκαν από το αρδευτικό έργο της Πάφου με την άρδευση από το φράγμα του Ασπρόκρεμμου σημαντικών εκτάσεων γης.