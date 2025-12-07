Αντιδράσεις για μνημείο του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων στον Στρόβολο

Την έντονη διαμαρτυρία για τα εγκαίνια μνημείου που στήθηκε από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Καταδρομέων στον Στρόβολο, εξέφρασε η Παγκύπρια Οργάνωση Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «ύβρη προς το λαό μας» και «πρόκληση στα δημοκρατικά αισθήματά του».

Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τη σημερινή Ημέρα Μνήμης των Μαχητών της Αντίστασης, η Οργάνωση αναφέρει ότι το μνημείο «τιμά αυτούς που έστρεψαν τα όπλα κατά της Δημοκρατίας και της Νομιμότητας», και προσθέτει ότι «έτσι κι αλλιώς έχει αναγερθεί παράνομα αφού δεν διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες για δημιουργία του».

Η Παγκύπρια Οργάνωση καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση να παρέμβουν και να τοποθετηθούν απέναντι σε «αυτή την πρόκληση», ενώ ζητεί από τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, τον δήμο Στροβόλου και τον ΕΟΑ Λευκωσίας να «προχωρήσουν σε εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για απομάκρυνση του μνημείου».

Η Οργάνωση καταλήγει με ερωτήματα προς τη δημόσια σφαίρα, αναφέροντας: «Σε ποια ευνομούμενη πολιτεία εξισώνονται οι θύτες και τα θύματα; Σε ποια δημοκρατική χώρα του κόσμου γίνεται ανεκτή η παραχάραξη της ιστορίας;».





Αυτούσια η ανακοίνωση:

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Ανακοίνωση της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών

Σήμερα, Ημέρα Μνήμης των Μαχητών της Αντίστασης, ημέρα τιμής σε αυτούς που αντιστάθηκαν στην προδοσία της Χούντας των Αθηνών και της ΕΟΚΑ Β’, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομών επέλεξε να προσβάλει τη συλλογική μνήμη του λαού μας.

Τα εγκαίνια μνημείου που τιμά αυτούς που έστρεψαν τα όπλα κατά της Δημοκρατίας και της Νομιμότητας, ενέργεια του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων, συνιστούν ύβρη προς το λαό μας, πρόκληση στα δημοκρατικά του αισθήματα και ατίμωση της ιστορικής μνήμης.

Σε ποια ευνομούμενη πολιτεία εξισώνονται οι θύτες και τα θύματα; Σε ποια δημοκρατική χώρα του κόσμου γίνεται ανεκτή η παραχάραξη της ιστορίας;

Ως Παγκύπρια Οργάνωση Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνησή του να σταματήσουν να σιωπούν και να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτή την πρόκληση.

Καλούμε τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να πάρουν θέση, τον δήμο Στροβόλου και τον ΕΟΑ Λευκωσίας να προχωρήσουν σε εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για απομάκρυνση αυτού του μνημείου, το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει αναγερθεί παράνομα αφού δεν διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες για δημιουργία του.

Δ.Σ. Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών