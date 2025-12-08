«Προφάσεις εν αμαρτίαις» Μακαριότατε; Προβληματίζει η καθυστέρηση σύγκλησης Συνόδου για Τυχικό και Μητρόπολη Πάφου

Αδικαιολόγητη και αντικαταστατική η μη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Κύπρου για εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου, διαμηνύουν προβληματισμένοι πολίτες.

Προβληματισμό προκαλεί σε εκκλησιαστικούς κύκλους αλλά και στην κοινή γνώμη η κωλυσιεργία που παρατηρείται για τη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου. Ενώ η σύγκληση της Ιεράς Συνόδου προγραμματίζονταν για αρχές Δεκεμβρίου ή πριν το τέλος του έτους, ώστε να συζητηθεί το θέμα του έκπτωτου Μητροπολίτη Τυχικού, καθώς και οι εκλογές για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Πάφου, τελικά, σύμφωνα με εκκλησιαστικές πληροφορίες, δεν φαίνεται να πραγματοποιείται πριν τις 15 Ιανουαρίου του νέου έτους.

Αποτέλεσμα της καθυστέρησης της Ιεράς Συνόδου είναι να εισέλθει η εκκλησία σε περιπέτειες κατά την πενηνταήμερη νηστεία, κατά την οποία οι πιστοί θα προσεύχονται.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάτι άλλο μπορεί να κρύβεται πίσω από τη μη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου, όπως αρχικά είχε οριστεί. Το 2022, όταν απεβίωσε ο τέως Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ο Β’, η Ιερά Σύνοδος συνήλθε άμεσα και στις 24 Δεκεμβρίου εξελέγη ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο οποίος ενθρονίστηκε στις 7 Ιανουαρίου 2023.

Σημειώνεται ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στις 17 Οκτωβρίου 2025, υιοθέτησε την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, άρα ο Επίσκοπος Τυχικός είναι έκπτωτος και έπρεπε άμεσα να έχει συγκληθεί η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου για να καθοριστεί η ημερομηνία εκλογής νέου Μητροπολίτη. Η περίοδος του έγκλητου έληξε στα τέλη Νοεμβρίου και ακολούθως έπρεπε να είχαν γίνει οι εκλογές. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται νέος υποψήφιος και ότι δίνεται χρόνος για να προετοιμαστεί από την Ιερά Μονή Παναγίας Τροοδιτίσσης.

Η απόφαση του Προκαθήμενου της Εκκλησίας να ορίσει την Ιερά Σύνοδο εντός του νέου έτους δίνει την ευκαιρία στον έκπτωτο Μητροπολίτη Τυχικό να επιστρέψει στην Κύπρο, όπου αναμένεται να δώσει το παρών του, ώστε να ξεκαθαρίσει τη θέση του, εάν θα υπογράψει την ομολογία πίστεως και θα αναλάβει καθήκοντα Επισκόπου, καθώς και θέση στην Ιερά Σύνοδο.

Ο Τυχικός αναμένεται να προσέλθει στην Ιερά Σύνοδο, όπως τον παρακάλεσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να υπακούσει στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου και να αποδεχτεί αυτά που του προσφέρθηκαν. Εάν δεν προσέλθει, τότε η Ιερά Σύνοδος θα προχωρήσει ερήμην του Τυχικού, είτε να του επιβάλει το επιτίμιο της αργίας είτε να προχωρήσει στην καθαίρεση. Η διαδικασία για την εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου έπρεπε ήδη να έχει δρομολογηθεί εδώ και καιρό, καθώς πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Σημειώνεται ότι ο λαός της Πάφου έχει αρχίσει να ανησυχεί, θέλοντας τον δικό του Ποιμενάρχη, καθώς θα γιορτάσουν χωρίς Ποιμενάρχη. Είναι στην προκειμένη περίπτωση ένα ποίμνιο χωρίς ποιμένα και χωρίς τον δικό του πνευματικό πατέρα και καθοδηγητή.