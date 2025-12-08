Στα όριά του το βρετανικό σύστημα υγείας λόγω γρίπης - Σε ιστορικά επίπεδα οι νοσηλείες

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για την εποχή αυτή στην Αγγλία είναι ο αριθμός των ασθενών με γρίπη που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, με τους επικεφαλής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) της χώρας να προειδοποιούν για μια άνευ προηγουμένου περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του NHS, την περασμένη εβδομάδα νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία κατά μέσο όρο 1.700 ασθενείς με γρίπη, αριθμός που είναι κατά 50% υψηλότερος από τον αντίστοιχο της περσινής περιόδου, ενώ οι πρώτες ενδείξεις από την τρέχουσα εβδομάδα δείχνουν ότι οι νοσηλείες συνεχίζουν να αυξάνονται ραγδαία.

Νέο στέλεχος του ιού της γρίπης στη Βρετανία

Αυτό συμβαίνει καθώς η περίοδος της γρίπης έπληξε την Βρετανία ένα μήνα νωρίτερα από το συνηθισμένο φέτος, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι φαίνεται να κυκλοφορεί ένα πιο σοβαρό στέλεχος του ιού.

Ο επικεφαλής ιατρός της Αγγλίας, Σερ Κρις Γουίτι, προειδοποίησε ότι το NHS πρέπει να αντιμετωπίσει με πολύ πιο σοβαρό τρόπο ασθένειες όπως η πνευμονία και η γρίπη στους ηλικιωμένους, προκειμένου να σωθούν ζωές.

Την ίδια ώρα, οι υπεύθυνοι του NHS προτρέπουν τους ασθενείς να μην κατακλύζουν τα τμήματα επειγόντων περιστατικών με καθημερινά μικροπροβλήματα, καθώς νέα στοιχεία δείχνουν ότι χιλιάδες άτομα προσέφυγαν στα νοσοκομεία για ήσσονος σημασίας ζητήματα, όπως ο λόξυγκας, τον περασμένο χειμώνα.

Σύμφωνα με το NHS England, από τον Νοέμβριο έως τον Φεβρουάριο, υπήρξαν περισσότερες από 200.000 επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών στην Αγγλία για προβλήματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αλλού.

Αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 2% όλων των επισκέψεων κατά τη διάρκεια αυτής της τετράμηνης περιόδου, καταλαμβάνοντας ζωτικούς πόρους στα τμήματα επειγόντων περιστατικών που βρίσκονται υπό πίεση, σύμφωνα με τους υπεύθυνους υγείας.

Ανησυχία προκαλούν οι ενδεχόμενες απεργίες γιατρών εν μέσω της περιόδου γρίπης

Ο διευθυντής επείγουσας και έκτακτης περίθαλψης του NHS, καθηγητής Τζούλιαν Ρέντχεντ, δήλωσε ότι, παράλληλα με τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων γρίπης στα νοσοκομεία, το NHS πρέπει να προετοιμαστεί για περισσότερες απεργίες γιατρών κατά την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα.

Τα μέλη της Βρετανικής Ιατρικής Ένωσης συμμετέχουν σε πενθήμερη απεργία από τις 17 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας διαμάχης για τις αμοιβές.

Ο καθηγητής Ρέντχεντ τόνισε: «Τα σημερινά στοιχεία επιβεβαιώνουν τις βαθιές ανησυχίες μας – το σύστημα υγείας προετοιμάζεται για μια άνευ προηγουμένου επιδημία γρίπης αυτό το χειμώνα. Τα κρούσματα είναι εξαιρετικά υψηλά για αυτή την εποχή του χρόνου και δεν διαφαίνεται ακόμη η κορύφωσή τους».

Ανέφερε ότι το προσωπικό ενδέχεται να φτάσει «κοντά στο όριο αντοχής» τις επόμενες εβδομάδες.

Ήδη σχεδόν το 2% των κλινών είναι κατειλημμένες από ασθενείς με γρίπη, με τον μέσο όρο των 1.700 την περασμένη εβδομάδα να είναι ο υψηλότερος σε αυτό το σημείο του χειμώνα από την έναρξη των καταγραφών το 2010.

Σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του NHS England την Πέμπτη το πρωί, ο διευθύνων σύμβουλος Σερ Τζιμ Μακέι προειδοποίησε ότι οι αριθμοί συνεχίζουν να αυξάνονται ραγδαία.

Υπολόγισε ότι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα υπάρχουν μεταξύ 5.000 και 8.000 κλίνες κατειλημμένες από ασθενείς με γρίπη. Το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής είναι 5.400.

Τι οδηγεί τους Βρετανούς στα νοσοκομεία

Το NHS της Βρετανίας δημοσίευσε στοιχεία για τις επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, τα οποία δείχνουν ότι μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2024 και 28ης Φεβρουαρίου 2025 υπήρξαν:

6.382 επισκέψεις για ρινική συμφόρηση

83.705 επισκέψεις για ωτίτιδα

96.998 επισκέψεις για πονόλαιμο

8.669 για κνησμό του δέρματος

384 για λόξυγκα

Οι επισκέψεις αφορούσαν είτε μεγάλες μονάδες επειγόντων περιστατικών είτε μονάδες ελαφρών τραυματισμών που λειτουργούν σε νοσοκομεία.

Αν και η έρευνα δείχνει ότι ένας από τους παράγοντες που οδηγούν σε περιττές επισκέψεις στα επείγοντα περιστατικά είναι η δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες των γενικών ιατρών, με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν ότι περισσότεροι από το ένα πέμπτο των ασθενών δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον γενικό τους ιατρό την ημέρα που προσπαθούν.

Με πληροφορίες του BBC