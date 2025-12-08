Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στον Δ. Λέσβου ο αντιδήμαρχος Πέγειας για τους εορτασμούς απελευθέρωσης του νησιού από το Οθωμανικό ζυγό

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ο αντιδήμαρχος Πέγειας του Δήμου Ακάμα παρευρέθηκε στην Λέσβο, για τους εορτασμούς απελευθέρωσης του νησιού από το Οθωμανικό ζυγό.

Στα πλαίσια προσπάθειας αδελφοποίησης του Δήμου Ακάμα με τον Δήμο δυτικής Λέσβου ο αντιδήμαρχος Πέγειας του Δ. Ακάμα Ανδρέας Χριστοδούλου έλαβε μέρος σε εθιμοτυπική συνεδρία όπου ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λέσβου αποφάσισε για έγκριση της αδελφοποίησης του με τον Δήμο Ακάμα .

 Όπως αναφέρει σε γραπτή του ανακοίνωση ο κ. Χριστοδούλου το επόμενο διάστημα οι υπηρεσίες των δύο Δήμων θα εργαστούν για να ετοιμάσουν το μνημόνιο συνεργασίας.

