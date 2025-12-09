Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αρχίζει η δικαστική διαδικασία για ποινικές διώξεις οικογένειας Θανάση Νικολάου

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 39 κατηγορίες για συνωμοσία, παραμέληση καθήκοντος και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού αναμένεται να παρουσιαστούν, το πρωί της Τρίτης, πέντε πρόσωπα, σε σχέση με την ιδιωτική ποινική δίωξη της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός κάτω από το γεφύρι της Άλασσας στις 29 Σεπτεμβρίου 2005.

Το κατηγορητήριο εναντίον των πέντε – του ιατροδικαστή και τεσσάρων πρώην στελεχών της Αστυνομίας – αφορά 39 κατηγορίες που σχετίζονται με συνωμοσία προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού από δημόσιο λειτουργό, ψευδορκία, παροχή ψευδών πληροφοριών,  καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία.

Οι πλείστες εξ αυτών αφορούν στον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό, ο οποίος είχε αποφανθεί ότι ο θάνατος του Θανάση Νικολάου οφειλόταν σε αυτοχειρία, εκδοχή που ανατράπηκε, στις 10 Μαΐου 2024, με την απόφαση της 3ης θανατικής ανάκρισης, η οποία απέδωσε το θάνατο του σε εγκληματική ενέργεια.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, από τις 3 Δεκεμβρίου, οι δικηγόροι υπεράσπισης ζήτησαν το μαρτυρικό υλικό, ωστόσο, αυτό δεν αναμένεται να παραδοθεί κατά τη σημερινή διαδικασία, καθώς θα ζητηθούν κάποιες διευκρινίσεις από πλευράς των δικηγόρων της οικογένειας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η υπεράσπιση προτίθεται να εγείρει και κάποιες προδικαστικές ενστάσεις σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

