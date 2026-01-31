Επστάιν: Δαχτυλίδι 33 καρατίων, σπίτια και πάνω από 40 εκατ. ευρώ ήθελε να δώσει σε σύντροφό του - Tι έγραφε στη διαθήκη του

Ο Τζέφρι Επστάιν σχεδίαζε να διανείμει την περιουσία του σε μια σειρά φίλων, συγγενών, εργαζομένων και συνεργατών μετά τον θάνατό του, όπως προκύπτει από τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Στην τελευταία σύντροφό του, Καρίνα Σούλιακ, ήθελε να αφήσει μεταξύ άλλων, 42.194.100 ευρώ, ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι σχεδόν 33 καρατίων, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς, το σπίτι του στη Νέα Υόρκη.

Από τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν προκύπτει πως ο Τζέφρι Επστάιν υπέγραψε την διαθήκη του στις 8 Αυγούστου 2019, δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του στη φυλακή του Μανχάταν, σύμφωνα με το ABC. Οκτώ ημέρες μετά τον θάνατο του Επστάιν την διαθήκη υπέγραψε ο επί χρόνια δικηγόρος του, Ντάρεν Ίνταϊκ ενώ έχει και υπογραφή του λογιστής του, Ρίτσαρντ Καν.

Ωστόσο, αντί να λάβουν εκατομμύρια οι δικαιούχοι, η περιουσία του Επστάιν μεταβιβάστηκε σε ένα καταπίστευμα και έκτοτε έχει χρησιμοποιηθεί για την αποζημίωση των θυμάτων και την πληρωμή φόρων και νομικών εξόδων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, από το αρχικό ποσό έχουν απομείνει 127 εκατομμύρια δολάρια.

Ακίνητα και χρήματα

Στην τελευταία γνωστή σύντροφό του, Καρίνα Σούλιακ, ο Επστάιν άφηνε 42.194.100 ευρώ και σχεδίαζε να της δώσει ένα ράντσο στο Νέο Μεξικό, την ιδιοκτησία του στο Λιτλ Σεντ Τζέιμς και το ακίνητό του στο Γκρέιτ Σεντ Τζέιμς. Επιπλέον, της άφηνε το διαμέρισμά του σε μία από τις πιο ακριβές περιοχές του Παρισιού, κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου, καθώς και το ακίνητό του στο Παλμ Μπιτς και το αρχοντικό του στο Άπερ Ιστ Σάιντ του Μανχάταν. Σύμφωνα με την Daily Mail, η Σούλιακ με καταγωγή από τη Λευκορωσία πιστεύεται ότι είχε σχέση με τον Επστάιν μεταξύ οκτώ και δέκα ετών.

It was Karyna Shuliak he called, Epstein’s then girlfriend from Belarus. https://t.co/yWTNYkhBBp — Ekin Erkan (@EkinErkan0) June 3, 2023

Η Σούλιακ θα λάμβανε επίσης διαμάντια του Επστάιν, συμπεριλαμβανομένου ενός δαχτυλιδιού με διαμάντι 33 καρατίων, το οποίο περιγράφεται σχολαστικά και για το οποίο, σε μπλε χειρόγραφες σημειώσεις στο περιθώριο, ο Επστάιν έγραφε ότι της το είχε δώσει «ενόψει γάμου». Το δαχτυλίδι είχε ορθογώνιας κοπής διαμάντι 32,73 καρατίων, το οποίο πλαισιωνόταν από μικρότερα διαμάντια κοπής μπαγκέτα. Θα έπαιρνε επίσης «όλα τα ελεύθερα διαμάντιά μου», όπως σκόπευε ο Επστάιν, καταγράφοντας αναλυτικά 48 από αυτά.

Στον επί χρόνια δικηγόρο του Ίνταϊκ και στον λογιστή του Καν -οι οποίοι ήταν επίσης οι συνδιαχειριστές της διαθήκης του Επστάιν- σχεδίαζε να δώσει 42.194.100 και 21.097.050 ευρώ.

Η συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για επρόκειτο να λάβει 8.438.820 ευρώ. Ο αδελφός του, Μαρκ Επστάιν και ο πιλότος του, Λάρι Βισόσκι, θα έπαιρναν από 8.438.820 ευρώ.

Ορισμένα από τα άλλα ονόματα των δικαιούχων έχουν καλυφθεί, αλλά αναφέρονται ως «εκείνοι» και τους δίνονται αρκετά εκατομμύρια δολάρια στον καθένα. Αρκετά εκατομμύρια δολάρια θα διανέμονταν επίσης σε διάφορους εργαζομένους, αντίστοιχα, σύμφωνα με τη συμφωνία.

Πηγή: protothema.gr