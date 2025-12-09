Προσοχή: Συνεχίζεται η απάτη με δήθεν τηλεφωνικούς ελέγχους από την Αστυνομία

Η Αστυνομία επαναλαμβάνει την προειδοποίηση προς το κοινό για απάτες που συνεχίζουν να εξαπολύονται από άτομα τα οποία παριστάνουν τους αστυνομικούς, με σκοπό την απόσπαση προσωπικών δεδομένων και χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Οι δράστες επικοινωνούν τηλεφωνικά ή μέσω βιντεοκλήσεων σε ηλεκτρονικές εφαρμογές, εμφανίζονται δήθεν με στολή αστυνομίας και δείχνουν πλαστές ταυτότητες, προσπαθώντας να πείσουν τους πολίτες για την αυθεντικότητα των ισχυρισμών τους. Υπό το πρόσχημα «αστυνομικού ελέγχου», ζητούν πληροφορίες όπως στοιχεία διαβατηρίου, ταυτότητας ή άδειας παραμονής, καθώς και στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιες οδηγίες και να μην αποκαλύπτουν προσωπικά τους δεδομένα. Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη δώσει τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτα άτομα, θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει την τράπεζά του για να αποτραπεί η κλοπή χρημάτων.

Σημειώνεται ότι η Αστυνομία ποτέ δεν επικοινωνεί με πολίτες με αυτόν τον τρόπο.