Ποινή φυλάκισης σε 37χρονο για τεμαχισμό καγκουρό - Αυστηρό μήνυμα για κακοποίηση ζώων

Ποινή φυλάκισης 14 μηνών επέβαλε χθες το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου σε 37χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί για τον τεμαχισμό καγκουρό σε χώρο στάθμευσης στη Δερύνεια, καθώς και για παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία.

Η υπόθεση αφορά την αποτρόπαια σκηνή που αποκαλύφθηκε το απόγευμα της 7ης Μαΐου 2025, έπειτα από πληροφορία που έλαβε η Αστυνομία Κύπρου: δύο άτομα φέρονταν να τεμαχίζουν ζώο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στην ελεύθερη Αμμόχωστο.

Όταν τα μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, ένας άντρας τράπηκε σε φυγή· ο δεύτερος — ο καταδικασθείς — παρέμεινε και διαπιστώθηκε ότι κρατούσε πλαστικές σακούλες με τεμαχισμένα μέρη ζώου, καθώς και τσεκούρι και πέντε μαχαίρια.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τα υπολείμματα ανήκαν σε ενήλικο καγκουρό.

Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε πως ο 37χρονος διέμενε παράνομα στην Κύπρο, μετά από απόρριψη του αιτήματός του για άσυλο το 2022.

Η καταδίκη του αποτελεί σαφές μήνυμα ότι οι αρχές δεν θα δείξουν ανοχή σε πράξεις κακοποίησης ή βίας κατά των ζώων. Η Αστυνομία για τα Ζώα, σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, δηλώνει αποφασισμένη να διερευνά κάθε ανάλογη καταγγελία.