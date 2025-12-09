Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ποινή φυλάκισης σε 37χρονο για τεμαχισμό καγκουρό - Αυστηρό μήνυμα για κακοποίηση ζώων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Άντρας καταδικάστηκε στη 14-μηνη φυλάκιση μετά τη σύλληψή του για τεμαχισμό καγκουρό σε χώρο στάθμευσης στη Δερύνεια.

Ποινή φυλάκισης 14 μηνών επέβαλε χθες το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου σε 37χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί για τον τεμαχισμό καγκουρό σε χώρο στάθμευσης στη Δερύνεια, καθώς και για παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία.

Η υπόθεση αφορά την αποτρόπαια σκηνή που αποκαλύφθηκε το απόγευμα της 7ης Μαΐου 2025, έπειτα από πληροφορία που έλαβε η Αστυνομία Κύπρου: δύο άτομα φέρονταν να τεμαχίζουν ζώο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στην ελεύθερη Αμμόχωστο.

Όταν τα μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, ένας άντρας τράπηκε σε φυγή· ο δεύτερος — ο καταδικασθείς — παρέμεινε και διαπιστώθηκε ότι κρατούσε πλαστικές σακούλες με τεμαχισμένα μέρη ζώου, καθώς και τσεκούρι και πέντε μαχαίρια.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τα υπολείμματα ανήκαν σε ενήλικο καγκουρό.

Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε πως ο 37χρονος διέμενε παράνομα στην Κύπρο, μετά από απόρριψη του αιτήματός του για άσυλο το 2022.

Η καταδίκη του αποτελεί σαφές μήνυμα ότι οι αρχές δεν θα δείξουν ανοχή σε πράξεις κακοποίησης ή βίας κατά των ζώων. Η Αστυνομία για τα Ζώα, σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, δηλώνει αποφασισμένη να διερευνά κάθε ανάλογη καταγγελία.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΠοινέςΔΕΡΥΝΕΙΑΚΑΓΚΟΥΡΟΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα