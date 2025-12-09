Λεμεσός: Βίντεο δείχνει τον χειριστή ηλεκτρικού πατινιού που χτύπησε μητέρα και παιδάκι – Συνεχίζονται οι έρευνες

Η Αστυνομία Λεμεσού ενημέρωσε ότι διαθέτει βίντεο από το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Δεκεμβρίου, όταν μια 43χρονη μητέρα που κρατούσε στην αγκαλιά της το παιδί της, ηλικίας ενός έτους και τεσσάρων μηνών, χτυπήθηκε από χειριστή ηλεκτρικού πατινιού στον ποδηλατόδρομο της οδού 28ης Οκτωβρίου.

Στο βίντεο φαίνεται ότι ο οδηγός φορούσε κράνος που κάλυπτε πλήρως το πρόσωπό του, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες με στόχο να τον εντοπίσει πιθανώς σε άλλες κάμερες χωρίς κράνος.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα η μητέρα και το παιδί να πέσουν στο έδαφος, με το βρέφος να τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι. Αρχικά μεταφέρθηκε σε πολυκλινική της Λεμεσού και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, όπου η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή και εκτός κινδύνου.

Ο χειριστής εγκατέλειψε το σημείο μετά το περιστατικό, ενώ η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού στο 25 805252, με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.