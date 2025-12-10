Νέες μονοδρομήσεις ανακοίνωσε ο Δήμος Λευκωσίας στην Αγλαντζιά - Δείτε χάρτη με τα σημεία

Αλλαγές σε δρόμους από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, με μια σειρά από μονοδρομήσεις στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγλαντζιάς, στο πλαίσιο των προσπαθειών για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και βελτίωση της ροής των οχημάτων, ανακοίνωσε ο Δήμος Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, από τις 07:30 μέχρι τις 15:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες σήμανσης σε τέσσεριους δρόμους που αλλάζουν κυκλοφοριακό καθεστώς. Οι παρεμβάσεις αφορούν:

Μονοδρόμηση της οδού Αγαμέμνωνος , με υποχρεωτική κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Αγλαντζιάς.

Μονοδρόμηση της οδού Άγγελου Βλάχου , με κατεύθυνση προς την οδό Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ.

Μονοδρόμηση της οδού Αισχύλου , επίσης με υποχρεωτική πορεία προς τη Λεωφόρο Αγλαντζιάς.

Μονοδρόμηση της οδού Αριστείδου, με κατεύθυνση προς την οδό Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ.

Οι αλλαγές εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική του Δήμου για επανασχεδιασμό τοπικών δρόμων, με στόχο την αποσυμφόρηση, την αποφυγή συγκρούσεων σε στενά σημεία και τη δημιουργία πιο ασφαλών συνθηκών τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους κατοίκους της περιοχής.

Ο Δήμος καλεί το κοινό να επιδείξει την απαραίτητη προσοχή κατά τη διάρκεια των εργασιών, να ακολουθεί τις σημάνσεις και να προσαρμοστεί έγκαιρα στο νέο σύστημα κυκλοφορίας, ώστε η μετάβαση να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλά.