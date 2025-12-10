Θλίψη στην δημοσιογραφία και το κανάλι Ωμέγα - Απεβίωσε ο σκηνοθέτης Μιχάλης Ιγνατίου

Σε θλίψη έχει βυθιστεί ο δημοσιογραφικός και τηλεοπτικός κόσμος της Κύπρου μετά την είδηση του θανάτου του σκηνοθέτη Μιχάλη Ιγνατίου. Ο δημιουργός που υπηρέτησε για δεκαετίες την τηλεόραση και σφράγισε με τη δουλειά του το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Omega Channel έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις πενήντα ετών. Τους τελευταίους μήνες έδινε τη μάχη με τον καρκίνο. Μια μάχη που αποδείχθηκε άνιση καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί σημαντικά.

Το αποψινό δελτίο άνοιξε με διαφορετικό τόνο, με τον διευθυντή ειδήσεων και παρουσιαστή του δελτίου Μιχάλη Παυλίδη, να αναγγέλλει τη δυσάρεστη είδηση με εμφανή συγκίνηση. Μίλησε για έναν ακούραστο συνεργάτη. Για τον στενότερο συνομιλητή του στα παρασκήνια του δελτίου. Για τον άνθρωπο που τον καθοδηγούσε σε κάθε ζωντανή μετάδοση. Επισήμανε πως όσα βλέπει το κοινό στον αέρα περνούν πρώτα από τα χέρια και το βλέμμα του Μιχάλη Ιγνατίου.

Τον περιέγραψε ως μια ήρεμη δύναμη. Πάντα με καθαρό μυαλό. Με ικανότητα να βρίσκει λύσεις σε κάθε τεχνικό ή δημοσιογραφικό εμπόδιο. Με επαγγελματισμό. Με αφοσίωση. Με πάθος. Και ταυτόχρονα με χιούμορ που αποσυμπίεζε τη δύσκολη καθημερινότητα της ενημέρωσης. Ήταν εκείνος που συντόνιζε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια την ενημερωτική ναυαρχίδα του σταθμού. Ένας άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στην εικόνα και στην αξιοπιστία του δελτίου.

Τα συγκινητικά λόγια του Μιχάλη Παυλίδη