Καταδίωξη στη Λάρνακα: Σύλληψη 25χρονου και 25χρονης με διαρρηκτικά εργαλεία, μαχαίρια και ναρκωτικά

Σε κινηματογραφική καταδίωξη κατέληξε τα ξημερώματα η προσπάθεια αστυνομικών να ανακόψουν ύποπτο όχημα στην περιοχή Τσιακκιλερό στη Λάρνακα. Γύρω στις 3:30, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας αλόγιστα και παραβιάζοντας σειρά τροχαίων κανόνων. Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι τα Λειβάδια, όπου το όχημα τελικά ανακόπηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, στο όχημα επέβαιναν ένας 25χρονος οδηγός και μια 25χρονη συνοδηγός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν μαζί με το αυτοκίνητο στον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίπου. Εκεί αποκαλύφθηκε ότι ο οδηγός δεν κατείχε άδεια οδήγησης και δεν υπήρχε ασφαλιστική κάλυψη για το όχημα.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ στην κατοχή του 25χρονου βρέθηκαν δύο μαχαίρια. Στην κατοχή της 25χρονης εντοπίστηκε θήκη γυαλιών με μικρή ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας, καθώς και ένα πτυσσόμενο ρόπαλο, έξι ζεύγη επώνυμων γυαλιών ηλίου και ένα ρολόι χειρός, για τα οποία δεν μπόρεσε να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και αναμένεται να παρουσιαστούν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για διαδικασία προσωποκράτησης. Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίπου.