Λάρνακα 2030: Αυτό είναι το έργο - ναυαρχίδα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Η συνολική χωρητικότητα του πολιτιστικού κέντρου θα ξεπερνά τα χίλια άτομα. Επιδίωξη είναι όπως η κύρια σκηνή μπορεί να χρησιμοποιείται για πολλά και διαφορετικά είδη εκδηλώσεων, από όπερα μέχρι συναυλία και από μια απλή τελετή αποφοίτησης μέχρι συνέδρια.

Το Κέντρο Τεχνών και Δημιουργικού Σχεδιασμού, όπου θα στεγαστεί και το Μουσείο Ανθρώπων, το οποίο θα φέρει την υπογραφή ενός από τους μεγαλύτερους αρχιτεκτονικούς οίκους του κόσμου, τους Foster + Partners, είναι το σημαντικότερο έργο που περιλαμβάνεται στον φάκελο της Λάρνακας στο πλαίσιο διεκδίκησης του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2030.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο ο Δήμος Λάρνακας ήδη έχει βάλει σε πορεία ωρίμανσης και υλοποίησης (όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότησή του), σε συνεργασία με τον Οργανισμό «Λάρνακα 2030», που «έτρεξε» την υποψηφιότητα της Λάρνακας για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μια προσπάθεια που εντέλει στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Όπως έγινε γνωστό, θα είναι ένα πολυώροφο πρότυπο πολιτιστικό κέντρο Art & Design Center, το οποίο προγραμματίζεται ν’ ανεγερθεί δίπλα από το υφιστάμενο Αμερικάνικο Κολέγιο, επί του παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας, παρά τον κυκλικό κόμβο προς Λιβάδια.

 

Η περιοχή όπου αναμένεται να κτιστεί το πολιτιστικό κέντρο, όπως είναι σήμερα.

 

Το πολιτιστικό κέντρο αναμένεται να κτιστεί τα προσεχή χρόνια σε τεμάχιο όπου θ’ αναπτυχθεί μέρος του μεγαλεπήβολου project «Larnaca-Land of Tomorrow», στην περιοχή των πρώην πετρελαιοδεξαμενών. Ο Όμιλος Πετρολίνα παραχώρησε, ως αντιστάθμισμα, έκταση γης 4.000 τ.μ. από την πλευρά της θάλασσας για τη δημιουργία του εν λόγω έργου, το οποίο έχει προκαταρκτική εκτίμηση κόστους γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Επί της ουσίας, το έργο αυτό προορίζεται να μετατραπεί σε «σπίτι» του Οργανισμού «Λάρνακα 2030». 

Στόχος των δημοτικών Αρχών είναι ο χώρος αυτός ν’ αποτελέσει σήμα κατατεθέν τόσο για τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής, που για δεκαετίες παρέμεινε «εγκλωβισμένη» και υποβαθμισμένη λόγω της παρουσίας των πετρελαιοδεξαμενών, όσο και για τη Λάρνακα ευρύτερα. Ο δήμος της πόλης έχει καταθέσει αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας για αδειοδότηση του οικοπέδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βρετανικός οίκος Foster + Partners, που ανέλαβε τον σχεδιασμό του πολιτιστικού κέντρου, βρίσκεται πίσω και από το project «Larnaca-Land of Tomorrow», το οποίο επίσης έχει μπει σε ράγες υλοποίησης. Σύμφωνα με τον Οργανισμό «Λάρνακα 2030», θ’ ανεγερθεί ένα πολιτιστικό κέντρο που παρόμοιό του δεν υπάρχει στην Κύπρο. Στόχος είναι το καινούργιο κτήριο ν’ αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την πόλη. Θ’ αποτελείται από τρεις βασικές δομές, το Art Center, το Design Center και το Μουσείο Ανθρώπων, που θα είναι η μετεξέλιξη των Αρχείων Λάρνακας-«Φοίβος Σταυρίδης». 

 

