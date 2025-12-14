Η σειρά ταινιών του ΓΤΠ «Μύθοι της Κύπρου» στο Πανεπιστήμιο του Cambridge

Στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στο ιστορικό Jesus College, οδηγήθηκε σήμερα Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025, η παραγωγή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) «Μύθοι της Κύπρου», κατόπιν πρόσκλησης από τον κ. Matthew Webb στον πολιτιστικό σύμβουλο της Κύπρου στην Ύπατη Αρμοστία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο κ. Μάριο Θεοχάρους, στο πλαίσιο του Cambridge Film Festival, Global Cultures.

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο που φέρνει την κυπριακή μυθολογία και τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία της χώρας μας ένα βήμα πιο κοντά στον διεθνή ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό χώρο.

Η προβολή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με UK Cyprus Film Festival 2025, που διοργανώθηκε από το Πολιτιστικό Τμήμα της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας στο Ηνωμένο Βασίλειο στο West Court, Jesus College Cambridge, σε συνεργασία με τη βρετανική ερευνητική έκδοση Panorama: The Journal of Travel, Place and Nature.

Στην τελετή λήξης του φεστιβάλ παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Διευθύντρια του ΓΤΠ κα Αλίκη Στυλιανού, ο προϊστάμενος του Κλάδου Οπτικοακουστικών και Κινηματογράφου κ. Ερωτόκριτος Φάχμι, ο σκηνοθέτης κ. Μαρκ Κάσσινoς και ο ερευνητής και παρουσιαστής των ταινιών «Μύθοι της Κύπρου» δρ Ιωσήφ Χατζηκυριάκος, οι οποίοι συμμετείχαν σε συζήτηση με το κοινό. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δημιουργική διαδικασία, την πολιτισμική αφήγηση, την εξέλιξη του κυπριακού κινηματογράφου και στην ιδέα δημιουργίας της παραγωγής αυτής από το ΓΤΠ.

Η σειρά παραγωγής ΓΤΠ «Μύθοι της Κύπρου» αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση της κυπριακής μυθολογίας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση μύθου, ιστορίας και αρχαιολογίας.

Στον χαιρετισμό της η Διευθύντρια του ΓΤΠ κα Αλίκη Στυλιανού εξέφρασε ειλικρινή ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι εργάζονται για την προώθηση και διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς της Κύπρου, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το ΓΤΠ το γεγονός ότι βρίσκεται σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Cambridge για την παρουσίασης της σειράς «Μύθοι της Κύπρου».

Η κα Στυλιανού σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η σειρά δημιουργήθηκε με στόχο τη διαφύλαξη, ανάδειξη και διάδοση της πολιτισμικής κληρονομιάς της Κύπρου, αναγνωρίζοντας ότι οι μύθοι και οι παραδόσεις αποτελούν ζωντανές αφηγήσεις που ενώνουν τις γενιές και διαμορφώνουν την πολιτισμική ταυτότητα ενός έθνους.

Μέσα από σύγχρονες τεχνικές αφήγησης, εξήγησε η Διευθύντρια του ΓΤΠ, οι αρχαίοι μύθοι αποκτούν νέα πνοή και γίνονται προσιτοί σε ευρύτερο κοινό, ειδικότερα στους νέους.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης των μύθων για τη πολιτισμική μας συνέχεια, καθώς μας βοηθούν να κατανοήσουμε την ταυτότητά μας, την καταγωγή μας και το μέλλον μας.