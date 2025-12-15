Εκνευρίστηκαν τα τουρκικά ΜΜΕ για την επίσκεψη Αλ Ναχιάν στο μνημείο Μακαρίου

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον τουρκικό Τύπο η επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, στη Λευκωσία και ειδικότερα η κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.

Τουρκικές εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες παρουσιάζουν την κίνηση αυτή ως «σκανδαλώδη» και «προκλητική», υποστηρίζοντας ότι ο Μακάριος αποτελεί συμβολική φυσιογνωμία μιας «αιματηρής περιόδου» για τους Τουρκοκύπριους. Στα δημοσιεύματα γίνεται λόγος για «φόρο τιμής» σε πρόσωπο που, κατά τους ισχυρισμούς τους, συνδέεται με βία εις βάρος των Τ/κ.

Η εφημερίδα Τουρκίγε κάνει λόγο για «σκανδαλώδη επίσκεψη» και αναφέρει ότι, στο παρασκήνιο των επαφών, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρουσίασαν στους Ελληνοκυπρίους σχέδιο που αφορά την ενέργεια και τις επενδύσεις. Το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι εικόνες από το μνημείο του Μακαρίου προκάλεσαν ευρεία δυσαρέσκεια στην τουρκική κοινή γνώμη.

Στον ίδιο τόνο κινούνται οι ιστοσελίδες Χαμπερλέρ, Sondakika και TGRT Haber, οι οποίες χαρακτηρίζουν την κατάθεση στεφάνου ως προσβολή, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή ρητορική και αποδίδοντας στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο βαριούς χαρακτηρισμούς. Τα μέσα αυτά υποστηρίζουν ότι η κίνηση του Αλ Ναχιάν αγνοεί τις ευαισθησίες των Τουρκοκυπρίων.

Αντίστοιχα, το OdaTv συνδέει την επίσκεψη με την ιστορική πορεία της ΕΟΚΑ, παρουσιάζοντας τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ως πρόσωπο με έντονα αντιτουρκική στάση, ενώ το Haber 7 αναφέρει ότι το μνημείο «συμβολίζει», κατά τον ισχυρισμό του, γεγονότα βίας κατά των Τουρκοκυπρίων.

