Στα λευκά για πρώτη φορά φέτος το Τρόοδος - Live η χιονόπτωση από το Kitas Weather

Στα λευκά ντύθηκε για πρώτη φορά κατά τον φετινό χειμώνα η περιοχή του Τροόδους, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το Kitas Weather.

Όπως αναφέρει το Kitas Weather, αυτή τη στιγμή παρατηρούνται τοπικά φαινόμενα βροχής και χιονιού σε βόρεια τμήματα του νησιού, τα οποία επεκτείνονται νοτιότερα προς την περιοχή του Τροόδους, λόγω του φαινομένου Sea Effect Rain/Snow.

Από την αποψινή χιονόπτωση, σημειώνεται στην ανάρτηση, αναμένεται ελαφρύ πασπάλισμα χιονιού στην περιοχή Τροόδους, ενώ νιφάδες χιονιού μπορούν να παρατηρηθούν μέχρι περίπου τα 1.400 μέτρα υψόμετρο. Ενδεικτική είναι και η εικόνα από την περιοχή Jubilee Hotel Troodos, όπου καταγράφονται οι πρώτες χειμερινές εικόνες της σεζόν.

Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τη χιονόπτωση μέσω των διαδικτυακών καμερών του Kitas Weather ΕΔΩ.