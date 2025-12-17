Το Τρόοδος μετά το πρώτο πασπάλισμα χιονιού - Φωτογραφίες και live εικόνα από το Kitas Weather

Πρωινές εικόνες από το χθεσινοβραδινό πασπάλισμα χιονιού στο Τρόοδος καταγράφονται σήμερα, με το λευκό τοπίο να δίνει τις πρώτες καθαρά χειμερινές εικόνες της φετινής σεζόν.

Όπως είχε αναφέρει από χθες το βράδυ το Kitas Weather, η περιοχή του Τροόδους ντύθηκε στα λευκά για πρώτη φορά φέτος, λόγω του φαινομένου Sea Effect Rain/Snow, με ελαφρύ στρώμα χιονιού και νιφάδες να παρατηρούνται μέχρι και τα 1.400 μέτρα υψόμετρο.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες από την περιοχή Jubilee Hotel Troodos, τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά πριν λιώσουν ΕΔΩ