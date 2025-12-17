Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τουρκικός Τύπος: Το αφήγημα των «δύο κρατών» έχει περιοριστεί στη δημόσια ρητορική της Άγκυρας

Τουρκικές κυβερνητικές πηγές, κάνουν λόγο για «ρητορική προσαρμογή» μετά την αλλαγή ηγεσίας στα κατεχόμενα, υποστηρίζοντας ότι δεν συνιστά αλλαγή στρατηγικής

Ερωτήματα προκαλεί, σύμφωνα με την τουρκική εθνικιστική εφημερίδα "Αϊντινλίκ", η στάση της Άγκυρας στο Κυπριακό μετά τις «εκλογές» στα κατεχόμενα και την ανάδειξη στην ηγεσία της τ/κ κοινότητας του Τουφάν Ερχουρμάν. Όπως αναφέρεται, το αφήγημα της «λύσης δύο κρατών» φαίνεται να έχει περιοριστεί στη δημόσια ρητορική της Τουρκίας, ενώ καταγράφεται κινητικότητα για επιστροφή σε συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι στις πρόσφατες ομιλίες τους στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, τόσο ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, όσο και ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ αναφέρθηκαν στην «κυριαρχική ισότητα» και το «ίσο διεθνές καθεστώς» των Τουρκοκυπρίων, χωρίς όμως να κάνουν αναφορά σε «λύση δύο κρατών».

Τουρκικές κυβερνητικές πηγές, σύμφωνα με την εφημεριδα, κάνουν λόγο για «ρητορική προσαρμογή» μετά την αλλαγή ηγεσίας στα κατεχόμενα, υποστηρίζοντας ότι δεν συνιστά αλλαγή στρατηγικής. Ωστόσο, ο εκδότης της "Βολκάν", Χουσεΐν Ματζίτ Γιουσούφ, θέτει το ερώτημα αν η σιωπή της Άγκυρας αποτελεί στρατηγική αναμονή ή σιωπηρή αποδοχή μηνυμάτων που παραπέμπουν σε ομοσπονδιακή λύση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ασάφεια ενδέχεται να ερμηνευθεί διεθνώς ως ένδειξη υποχώρησης, δημιουργώντας νέα πίεση στο Κυπριακό.

ΚΥΠΕ

