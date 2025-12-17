Πράσινο φως για την ανέγερση 11ώροφου κτηρίου της Νομικής Υπηρεσίας

Το Τμήμα Περιβάλλοντος άναψε χθες το πράσινο φως για την ανέγερση νέου 11ώροφου κτηρίου, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας, δίπλα από τα υφιστάμενα κτήρια στην ενορία Αγίων Ομολογητών του Δήμου Λευκωσίας. Το εκτιμώμενο κόστος του έργου ανέρχεται στα €56 εκατ. πλέον ΦΠΑ.

Η κατασκευή του έργου αναμένεται να αρχίσει πολύ σύντομα, μετά την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών, ενώ η αποπεράτωσή του τοποθετείται χρονικά έως το 2030. Η ανάπτυξη θα εξυπηρετεί περίπου 400 εργαζόμενους, ενώ ο ημερήσιος αριθμός επισκεπτών εκτιμάται σε περίπου 40 άτομα.

Το 11ώροφο κτήριο δεν θα υπερβαίνει τα 50 μέτρα σε ύψος και θα έχει συνολικό εμβαδόν 23.829 τ.μ., εκ των οποίων τα 7.857 τ.μ. αφορούν υπόγειους χώρους στάθμευσης. Η είσοδος των οχημάτων προς τους υπόγειους χώρους στάθμευσης θα πραγματοποιείται από την οδό Απελλή, ενώ η έξοδος θα γίνεται μέσω της οδού Σαχτούρη. Σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια, προτείνεται η δημιουργία χώρων πρασίνου συνολικής έκτασης περίπου 450 τ.μ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 29 Σεπτεμβρίου 2023 το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε τη χρονική μετάθεση της ανέγερσης του νέου κτηρίου της Νομικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης κάλυψης των στεγαστικών αναγκών του Δημοσίου και της ορθολογικής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Ως εκ τούτου, ακύρωσε τον διαγωνισμό που είχε προκηρύξει το Τμήμα Δημοσίων Έργων, επικαλούμενο περιορισμούς στα δημοσιονομικά περιθώρια. Υπενθυμίζεται ότι για την ανέγερση του συγκεκριμένου κτηρίου, με τότε εκτιμώμενη αξία €45 εκατ., είχε εκφράσει έντονη αντίθεση η Ελεγκτική Υπηρεσία και το ΕΤΕΚ.

Για τον ίδιο λόγο είχε αναβληθεί και η υλοποίηση της ανέγερσης νέων κτηρίων για τα Υπουργεία Εσωτερικών και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στην περιοχή της Αρχιγραμματείας.