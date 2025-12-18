Η «Λευκοθέα» γίνεται η πρώτη ενεργειακή κοινότητα Κύπρου που εγκρίνεται από αρμόδιο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό

Η Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών «Λευκοθέα» του Δήμου Λευκωσίας, αποτελεί την πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα από την Κύπρο που λαμβάνει θετική έγκριση Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης Ενεργειακών Κοινοτήτων (European Energy Communities Facility).

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Λευκωσίας, η εξέλιξη αυτή αποτελεί για το Δήμο Λευκωσίας ένα ορόσημο στο κοινό όραμα όλων όσων συμμετέχουν «στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής, βιώσιμης και ενεργειακά ανεξάρτητης Λευκωσίας».

Όπως επεξηγείται από το Δήμο Λευκωσίας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης Ενεργειακών Κοινοτήτων, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώνει και να υποστηρίζει Ενεργειακές Κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρέχοντας χρηματοδότηση, κατάρτιση και εξειδικευμένη τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, με στόχο να καταστήσει τα έργα τους βιώσιμα και ώριμα προς υλοποίηση.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η παροχή εφάπαξ επιχορήγησης για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων (€45.000 ανά επιλεγμένη πρωτοβουλία), διευκολύνοντας την προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων.

Όπως σημειώνει ο Δήμος, η υποστήριξη του Μηχανισμού θα επιτρέψει στην Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών «Λευκοθέα» να προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς στην ανάπτυξη του έργου της, να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών και να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτάχυνση της μετάβασης προς καθαρές, αποκεντρωμένες και τοπικά παραγόμενες μορφές ενέργειας.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση αναφέρει πως η Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών «Λευκοθέα» παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην ενδυνάμωση των πολιτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των τοπικών αρχών και των οργανισμών, προωθώντας την ενεργειακή δημοκρατία και συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των ευρωπαϊκών κλιματικών και ενεργειακών στόχων.

ΚΥΠΕ