Η Κίνα αντιδρά για την πώληση αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν: «Οι ΗΠΑ να τιμήσουν τις ιερές δεσμεύσεις των ηγετών τους»

Λίγες ώρες νωρίτερα, έγινε γνωστό πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε πώληση πακέτου εξοπλισμών στην Ταϊβάν αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων

«Η Κίνα καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες (...) να τιμήσουν τις ιερές δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι Αμερικανοί ηγέτες και να σταματήσουν αμέσως τις επικίνδυνες ενέργειες που συνίστανται στο να εξοπλίζουν την Ταϊβάν», δήλωσε σήμερα στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο Γκούο Ζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Λίγες ώρες νωρίτερα, έγινε γνωστό πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε τη δεύτερη πώληση πακέτου εξοπλισμών στην Ταϊβάν αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ, αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα η Ταϊπέι.

Ο Λάι Τσανγκ-τε έκανε λόγο για σχέδια αύξησης αμυντικών δαπανών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 3% του ΑΕΠ το 2026 και στο 5% με ορίζοντα το 2030, απαντώντας σε σχετικά αμερικανικά αιτήματα.

Αν και η Ταϊβάν διαθέτει δική της αμυντική βιομηχανία, εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα αμερικανικά όπλα απέναντι στη δύναμη πυρός της Κίνας.

Η Ουάσινγκτον είχε εγκρίνει τον Νοέμβριο μια πρώτη πώληση όπλων στην Ταϊβάν που αφορούσε «εξαρτήματα και ανταλλακτικά, καθώς και υποστήριξη για την επισκευή και επιστροφή αεροσκαφών F-16, C-130 και Indigenous Defense Fighter (IDF)» έναντι 330 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η Υπηρεσία συνεργασίας για την ασφάλεια και την άμυνα των ΗΠΑ.

