Διάρρηξη και άγρια επίθεση σε βάρος 85χρονου – Έρευνες από το ΤΑΕ Μόρφου

Υπόθεση ληστείας, επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, διάρρηξης κατοικίας και κλοπής, διερευνά η Αστυνομία, στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από 85χρονο, μεταξύ των ωρών 5 και 6.20 χθες το απόγευμα, ενώ βρισκόταν στην οικία του στην επαρχία Λευκωσίας, άγνωστο πρόσωπο διέρρηξε και εισήλθε σε αυτήν, όπου του επιτέθηκε και στη συνέχεια έκλεψε χρηματικό ποσό.

Ο 85χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Όπως διαπιστώθηκε υπέστη κάταγμα κρανίου, κατάγματα πλευρών, θλαστικά τραύματα στο κεφάλι, οίδημα και αιμάτωμα στο μάτι.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Μόρφου.