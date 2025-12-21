Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Διάρρηξη και άγρια επίθεση σε βάρος 85χρονου – Έρευνες από το ΤΑΕ Μόρφου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υπέστη κάταγμα κρανίου, κατάγματα πλευρών, θλαστικά τραύματα στο κεφάλι, οίδημα και αιμάτωμα στο μάτι.

Υπόθεση ληστείας, επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, διάρρηξης κατοικίας και κλοπής, διερευνά η Αστυνομία, στην επαρχία Λευκωσίας.  

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από 85χρονο, μεταξύ των ωρών 5 και 6.20 χθες το απόγευμα, ενώ βρισκόταν στην οικία του στην επαρχία Λευκωσίας, άγνωστο πρόσωπο διέρρηξε και εισήλθε σε αυτήν, όπου του επιτέθηκε και στη συνέχεια έκλεψε χρηματικό ποσό.

Ο 85χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Όπως διαπιστώθηκε υπέστη κάταγμα κρανίου, κατάγματα πλευρών, θλαστικά τραύματα στο κεφάλι, οίδημα και αιμάτωμα στο μάτι.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Μόρφου. 

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑληστείακλοπή

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα