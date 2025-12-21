Σε ισχύ μέχρι τις 20.00 η κίτρινη προειδοποίηση - Τι συστήνει η Πολιτική Άμυνα

Πάφος: Από ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε 2χρονο κοριτσάκι - Εγκατέλειψε τη σκηνή ο χειριστής

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Μετά από σχετικές δημοσιεύσεις, η Αστυνομία προχώρησε αυτεπάγγελτα στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ελαφρύ τραυματισμό υπέστη κοριτσάκι ηλικίας 2 ετών το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 19:30, στον παραλιακό πεζόδρομο της Λεωφόρου Ποσειδώνος στην Κάτω Πάφο, όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου, κ. Μιχάλη Νικολάου, το παιδί περπατούσε μαζί με τους γονείς του στον πεζόδρομο, όταν παρασύρθηκε ελαφρά από ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε άγνωστος άνδρας.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και ακολούθως στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία, όπου κρατήθηκε για προληπτικούς λόγους. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Όπως ανέφερε ο κ. Νικολάου, το περιστατικό δεν είχε αρχικά καταγγελθεί στην Αστυνομία.

Ωστόσο, μετά από σχετικές δημοσιεύσεις, η Αστυνομία προχώρησε αυτεπάγγελτα στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το Τμήμα Τροχαίας Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

