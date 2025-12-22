Κεντρικές Φυλακές: Σοβαρές καταγγελίες και κόντρα μεταξύ συντεχνιών

Κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ των συντεχνιών που εκπροσωπούν τους δεσμοφύλακες στις Κεντρικές Φυλακές. Για όσους γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος αποτελούσε κοινό μυστικό ότι οι σχέσεις των δύο συντεχνιών (ΠΑΣΥΔΥ και ΙΣΟΤΗΤΑ) όχι μόνο δεν ήταν καλές, αλλά δημιουργούσαν και σειρά άλλων σοβαρών ζητημάτων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της ΙΣΟΤΗΤΑΣ, εξαπολύει επίθεση κατά του Προέδρου του Κλαδικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΔΥ, Ανδρέα Πεππή.

Διαβάστε επίσης: Ενίσχυση προσωπικού και μέτρα στήριξης στις φυλακές ζητά η ΠΑΣΥΔΥ

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση της ΙΣΟΤΗΤΑΣ:

Η μάσκα της δήθεν ενότητας έπεσε οριστικά, αποκαλύπτοντας το στυγνό πρόσωπο ενός καθεστώτος που λυμαίνεται το Τμήμα Φυλακών επί δεκαετίες. Η ΙΣΟΤΗΤΑ καταγγέλλει απερίφραστα ενώπιον της κοινής γνώμης και της πολιτικής ηγεσίας, ότι εντός του Σωφρονιστικού Ιδρύματος έχει στηθεί ένας μηχανισμός συναλλαγής και ωμού εκβιασμού, ο οποίος παραβιάζει βάναυσα τις αρχές της Χρηστής Διοίκησης και αγγίζει τα όρια της ποινικής ευθύνης. Δεν βρισκόμαστε πλέον αντιμέτωποι με μια απλή συνδικαλιστική διαφωνία, αλλά με μια συστημική παθογένεια όπου η ιεραρχική εξουσία εργαλειοποιείται δόλια για την υφαρπαγή μελών και τη φίμωση κάθε αγωνιστικής φωνής.

Στο επίκεντρο αυτής της θεσμικής εκτροπής βρίσκεται η σκανδαλώδης δράση του Προέδρου του Κλαδικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΔΥ, Ανδρέα Πεππή. Το ζήτημα δεν είναι αν εκπροσωπεί χαμηλόβαθμους, αλλά το πώς καταχράζεται τη θεσμική του ισχύ ως Επιθεωρητής και Αξιωματικός για να χειραγωγεί το προσωπικό. Ο κ. Πεππής έχει μετατρέψει τον διοικητικό του βαθμό σε μοχλό πίεσης: χρησιμοποιεί την εξουσία του για να «βολεύει» σκανδαλωδώς όσους εγγράφονται στην ΠΑΣΥΔΥ με προνομιακά πόστα και ξεκούραστες βάρδιες, ενώ ταυτόχρονα εξαπολύει κυνηγητό εναντίον των μελών της ΙΣΟΤΗΤΑΣ. Μέσω άμεσων ή έμμεσεων απειλών για δυσμενείς μετακινήσεις και τιμωρητικά ωράρια, εξαναγκάζει συναδέλφους να εγκαταλείψουν τη συντεχνία μας και να εγγραφούν στην ΠΑΣΥΔΥ, θέτοντας το εκβιαστικό δίλημμα: «υποταγή ή υπηρεσιακή εξόντωση».

Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι πλέον ξεκάθαρη και αμείλικτη. Ας καταστεί σαφές σε όλους: Δεν είναι τα μέλη της ΙΣΟΤΗΤΑΣ που δήλωναν απόντες από την πρώτη γραμμή από την πρώτη μέρα του διορισμού τους. Δεν είμαστε εμείς που αναζητήσαμε και λάβαμε σκανδαλώδεις αποσπάσεις εκτός Τμήματος ή σε προνομιακές θέσεις γραφείου, εξαργυρώνοντας γνωριμίες και αφήνοντας τους συναδέλφους μας εκτεθειμένους στον κίνδυνο. Αντίθετα, η ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ έχει ταυτιστεί με την απουσία και το βόλεμα. Είναι προκλητικό να μιλούν για συνθήκες ασφαλείας άτομα που έχουν διαγράψει πορεία «αόρατου» υπαλλήλου, όντας μονίμως εκτός βάρδιας και προστατευμένοι, μακριά από τον ιδρώτα και την ανασφάλεια των πτερύγων. Η δική τους «πρώτη γραμμή» είναι τα κλιματιζόμενα γραφεία· η δική μας είναι τα κελιά.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο ενδοτμηματικό, αλλά κεντρικά κατευθυνόμενο και ενορχηστρωμένο. Οι συνεχείς και πιεστικές παρεμβάσεις του ίδιου του Γενικού Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτη Ματθαίου, αποδεικνύουν τον πανικό του κατεστημένου συνδικαλισμού μπροστά στη μαζική φυγή μελών προς την ΙΣΟΤΗΤΑ. Η ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ, που επί διεύθυνσης Κωνσταντινίδη τηρούσε σιγή ιχθύος συγκαλύπτοντας τα πάντα για να μη χάσει τα προνόμιά της, τώρα που έχασε τον έλεγχο, θυμήθηκε τα προβλήματα. Οι «υποδείξεις» της κεντρικής ηγεσίας της ΠΑΣΥΔΥ και η ξαφνική τους ευαισθησία δεν είναι τίποτε άλλο από μια απεγνωσμένη προσπάθεια αποτροπής της μαζικής φυγής συναδέλφων που έχουν αντιληφθεί την ηθική και συνδικαλιστική τους γύμνια και το μέγεθος της υποκρισίας και του συνδικαλιστικού τους τυχοδιωκτισμού.

Η ΙΣΟΤΗΤΑ διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση, εντός και εκτός Φυλακών, ότι η περίοδος της ανοχής τελείωσε. Καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να παρέμβει άμεσα για να τερματιστεί το καθεστώς της ευνοιοκρατίας και της κατάχρησης εξουσίας. Καλούμε τους συναδέλφους να κλείσουν τα αυτιά τους στις σειρήνες του πελατειακού κατεστημένου των Φυλακών και της ΠΑΣΥΔΥ και να απορρίψουν τους εκβιασμούς. Η αξιοπρέπεια δεν εξαγοράζεται με υποσχέσεις, και η ασφάλεια δεν παζαρεύεται με ημέτερες γνωριμίες και υπόγειες διαδρομές. Θα συνεχίσουμε να είμαστε η μόνη πραγματική φωνή της πρώτης γραμμής, απέναντι στην αδικία και στους ψευδοσυνδικαλιστές.