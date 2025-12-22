Δεν... μαλακώνει ο καιρός: Βροχές και χειμωνιάτικο σκηνικό μέχρι τα Χριστούγεννα - Τι δηλώνει ο Φίλιππος Τύμβιος [ηχητικό]

Ο χειμώνας δείχνει τα δόντια του και θα συνεχίσει να θυμίζει χειμώνα τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τον διευθυντή του Τμήματος Μετεωρολογίας. Όπως ανέφερε, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 και 97.6, οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα και τα συνολικά ύψη βροχής εξελίσσονται θετικά, με τον Δεκέμβριο να καταγράφεται ως ιδιαίτερα καλός μήνας.

Οι περισσότερες βροχές, όπως εξήγησε, «σημειώθηκαν στις δυτικές περιοχές του νησιού, συμβάλλοντας σημαντικά στη συνολική εικόνα της υδρολογικής κατάστασης». Οι θερμοκρασίες παραμένουν κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ακραίες αποκλίσεις.

Για τις επόμενες ώρες, ο κ. Τύμβιος προειδοποίησε για ένα σύντομο αλλά ενεργό κύμα βροχών, το οποίο αναμένεται μετά τις 23:00 το βράδυ. Το φαινόμενο ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα κυρίως σε παράλιες περιοχές, λόγω της έντασης των φαινομένων σε μικρό χρονικό διάστημα. «Η συγκεκριμένη καταιγιδα, αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα τα ανατολικά, νότια και δυτικά παράλια», υπέδειξε ο κ. Τύμβριος. Γι' αυτό όπως είπε και εκδίδεται και σήμερα νέα Κίτρινη Προειδοποίηση.

Όσον αφορά την ημέρα των Χριστουγέννων, το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει χειμωνιάτικο, με συννεφιά και μεμονωμένες βροχές σε ορισμένες περιοχές. Μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται και περιορισμένη εκδήλωση καταιγίδας. Στα ορεινά υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν νιφάδες χιονιού, ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, δεν διαφαίνεται το ενδεχόμενο για λευκά Χριστούγεννα.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Φίλιππου Τύμβιου στην «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ 22-12-2025 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΥΜΒΙΟΣ