Η πρώτη πρόβλεψη του Τμ. Μετεωρολογίας για τα Χριστούγεννα - Συννεφιασμένος ο καιρός, που αναμένονται βροχές και χιόνια τις επόμενες μέρες

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 βαθμούς στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος ενώ κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στα ψηλότερα ορεινά δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.