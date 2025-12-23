Χριστούγεννα με βροχές, καταιγίδες και σκόνη στην ατμόσφαιρα - Σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση

Με άστατο σκηνικό καιρού μπαίνει η Κύπρος στο χριστουγεννιάτικο τριήμερο, καθώς ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, φέρνοντας συννεφιά, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ αραιή σκόνη θα αιωρείται κατά διαστήματα στην ατμόσφαιρα, με τις χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά να διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο χιονόνερου ή και χιονιού στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους.

Παράλληλα, σε ισχύ είναι και η κίτρινη προειδοποίηση μέχρι τις 9 το πρωί (από τις 11 χθες το βράδυ), με το Τμήμα Μετεωρολογίας να προειδοποιεί για έντονη βροχόπτωση, χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους.

Αναλυτικά το δελτίο:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε υπήνεμες περιοχές των ορεινών, ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.