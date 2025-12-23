Συνεχίζεται ο σάλος στα κατεχόμενα - Επικρίσεις Τ/κ εκπαιδευτικών για επισκέψεις σχολείων στον στρατό

Δεν θα δεχτούν τα παιδιά να εμπλέκονται στον πόλεμο και τη βία αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος της συντεχνίας Τ/κ καθηγητών, Σελμά Εϊλέμ επικρίνοντας το πρόγραμμα σχολικών επισκέψεων στη «διοίκηση δυνάμεων ασφαλείας», το οποίο – σημειώνει – εγκρίθηκε από το «υπουργείο παιδείας»

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, η κ. Εϊλέμ προσθέτει ότι η «διοίκηση» έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα επισκέψεων με συγκεκριμένες ημερομηνίες και ονόματα σχολείων, αλλά τα κριτήρια, που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία αυτού του προγράμματος ήταν άγνωστα. Αναφέρει, επίσης, ότι το πρόγραμμα κρίθηκε «κατάλληλο» από το «υπουργείο παιδείας» και στάλθηκε εγκύκλιος στις σχολικές διοικήσεις μέσω των προϊσταμένων τμημάτων.

Η Σελμά Εϊλέμ επέκρινε τον «υπουργό παιδείας» που, αφού το θέμα δημοσιοποιήθηκε από ΜΜΕ, δήλωσε ότι δήθεν δεν ήξερε γι’ αυτές τις εκδρομές, ενώ ο ίδιος ενέκρινε το πρόγραμμα κι έστειλε εγκυκλίους. Η στάση άφησε για άλλη μια φορά τα σχολεία, τους διευθυντές σχολείων, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μόνους, και ο «υπουργός» προτίμησε να αποφύγει την ευθύνη, προσθέτει.

Οι σχολικές διοικήσεις και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επωμίζονται το βάρος πολυάριθμων προβλημάτων στην εκπαίδευση και τα σχολεία, υποτιμώνται και δυσφημούνται από το «υπουργείο παιδείας» κι αυτό αποκαλύπτει για άλλη μια φορά ότι η εκπαίδευση έχει παραδοθεί σε σοβινιστικές, αντιδραστικές και σεξιστικές πολιτικές, σημειώνει η κ. Εϊλέμ.

Αναφέρει επίσης ότι όσοι επιδοκιμάζουν την εφαρμογή τέτοιων αποφάσεων, οι οποίες αφορούν παιδιά 10-11 ετών και ενθαρρύνουν τον πόλεμο και τη βία, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που διαμαρτύρονται όταν συμβαίνουν παρόμοιες καταστάσεις στην ε/κ πλευρά.

