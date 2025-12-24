Αστυνομία: 600 έλεγχοι σε όλη την Κύπρο - 155 καταγγελίες και 7 συλλήψεις

Σε εντατικούς ελέγχους και στοχευμένες επιχειρήσεις προχώρησε χθες το βράδυ η Αστυνομία, στο πλαίσιο του σχεδίου πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας, με αυξημένη παρουσία τόσο σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας όσο και στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, χθες βράδυ πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι, περιπολίες και παρεμβάσεις σε περιοχές υψηλής εγκληματικότητας, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται πληροφορίες σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές, για την αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή παραβατικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν πέραν των 600 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 155 τροχαίες καταγγελίες. Δώδεκα εξ αυτών, αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν συνολικά τρία οχήματα, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν εφτά πρόσωπα για αδικήματα που αφορούσαν στην παράνομη κατοχή επιθετικών οργάνων και εκρηκτικών υλών, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι επιχειρήσεις αυτές, εντάσσονται σε ένα ευρύ και διαρκώς ενισχυόμενο σχέδιο πάταξης της εγκληματικότητας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες.