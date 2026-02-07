Μεγάλες επενδύσεις στη Συρία ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία

Ένα επενδυτικό πακέτο για τους τομείς της ενέργειας, της πολιτικής αεροπορίας, των ακινήτων και των τηλεπικοινωνιών ανακοίνωσε σήμερα η Σαουδική Αραβία, καθώς το Ριάντ εξελίσσεται σε έναν ηγετικό υποστηρικτή της νέας συριακής ηγεσίας.

Η Σαουδική Αραβία οργάνωσε ένα επενδυτικό ταμείο για τη Συρία διαθέτοντας περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση δύο αεροδρομίων στο Χαλέπι, μέσω πολλαπλών επενδυτικών-κατασκευαστικών φάσεων, δήλωσε σήμερα ο Σαουδάραβας υπουργός Επενδύσεων Χαλίντ αλ-Φαλίχ.

Το ταμείο, Elaf Fund στοχεύει στην χρηματοδότηση προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας στη Συρία με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών από τη Σαουδική Αραβία, πρόσθεσε ο Φαλίχ.

Πηγή: cnn.gr