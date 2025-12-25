Ο χρόνος πιέζει για την έλευση του Καποδιστριακού στη Λάρνακα

Ο χρόνος πιέζει τη Λάρνακα η οποία με το νέο έτος καλείται να βρει τη «χρυσή» φόρμουλα σε ένα από τα πιο καίρια ζητήματα που απασχολούν τις δημοτικές Αρχές. Να αποχαρακτηριστεί, δηλαδή, από «κρατική δασική γη» το τεμάχιο όπου βρίσκεται χτισμένος ο Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας (το πρώην κοινοτικό κέντρο), ώστε το συγκεκριμένο κτήριο να μπορέσει να φιλοξενήσει δύο τμήματα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και τούτο διότι, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, απαγορεύεται κρατική δασική γη να χρησιμοποιείται για τη λειτουργία εκπαιδευτηρίων. Και όλα αυτά ενώ το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο έχει ήδη ανακοινώσει πως σκοπεύει να μεταφέρει στη Λάρνακα και συγκεκριμένα στον Πολυδύναμο Πολυχώρο προγράμματα σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών καθώς και του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Το θέμα που προκύπτει αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα που καλείται να κερδίσει η Λάρνακα μέσα στο 2026, προκειμένου να ικανοποιηθεί το διαχρονικό αίτημα της πόλης για φιλοξενία παραρτημάτων ελληνικών πανεπιστημίων. Για τον σκοπό αυτόν, ο βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου υπέβαλε πρόσφατα, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, ερώτηση προς την υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ζητώντας ενημέρωση ως προς τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ή προβαίνει το αρμόδιο υπουργείο για να αποχαρακτηριστεί η γη στην οποία είναι χτισμένος ο Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας, ούτως ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει τμήματα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

«Σημαντικές νομικές πτυχές»

Στην απαντητική της επιστολή, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2025, η Μαρία Παναγιώτου αναφέρει ότι η σημασία που έχει για τη Λάρνακα η φιλοξενία παραρτημάτων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι κατανοητή. Διαβεβαίωσε, ακόμα, ότι το υπουργείο της προσεγγίζει θετικά το σχετικό αίτημα, ενώ έχει προβεί και σε μια σειρά διερευνητικών ενεργειών προς την κατεύθυνση αυτή. Παρατηρεί, ωστόσο, πως, στο πλαίσιο του ειδικού νομικού πλαισίου που διέπει την κρατική δασική γη, έχουν αναδειχθεί σημαντικές νομικές πτυχές που χρήζουν προσεκτικής διευκρίνισης. Συγκεκριμένα, η υπουργός σημειώνει ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί κατά πόσον ο σκοπός λειτουργίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και η αιτούμενη χρήση εμπίπτουν στις περιπτώσεις για τις οποίες δύναται, με βάση τη νομοθεσία, να εξεταστεί η εκμίσθωση κρατικής δασικής γης. Για τον σκοπό αυτόν, το Υπουργείο Γεωργίας έχει αποταθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, από τον οποίον αναμένει σχετική γνωμάτευση. «Εφόσον ληφθεί η νομική αυτή τοποθέτηση, η οποία κρίνεται απόλυτα ουσιώδης, το υπουργείο θα είναι σε θέση να εξετάσει ολοκληρωμένα το θέμα και να καθορίσει τις ενδεδειγμένες επόμενες ενέργειες, στη βάση της κείμενης νομοθεσίας», επισημαίνει η κ. Παναγιώτου. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Α. Αποστόλου δήλωσε ότι παραμένει προτεραιότητα για τη Λάρνακα η προσέλκυση ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Το τελευταίο βήμα, όμως, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι να ξεπεραστεί το όποιο εμπόδιο υπάρχει για αξιοποίηση του Πολυδύναμου Πολυχώρου. «Για τον σκοπό αυτόν έχουν ήδη αναληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες. Ο χρόνος πιέζει, για αυτό θα πρέπει άμεσα τόσο η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος όσο και η Νομική Υπηρεσία να εξεύρουν τη λύση. Πρόθεσή μου είναι να απευθυνθώ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το αμέσως προσεχές διάστημα για το θέμα αυτό», σημείωσε.