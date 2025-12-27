Τουρκία: Αλλάζουν οι κανόνες εισόδου για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας - Τι γράφουν Τ/κ ΜΜΕ

Από τις 2 Ιανουαρίου 2026 αλλάζουν οι κανονισμοί εισόδου στην Τουρκία και καταργείται η βίζα με αυτοκόλλητο στα σημεία εισόδου στη χώρα για άτομα με διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η βίζα είτε ηλεκτρονικά πριν ο ταξιδιώτης πάει στην Τουρκία είτε από τις τουρκικές διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί, αυτή η αλλαγή δεν αφορά τους «πολίτες» της «τδβκ», όπως αναφέρεται στο ψευδοκράτος, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εισέρχονται στην Τουρκία χωρίς βίζα βάσει του ισχύοντος συστήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ