Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τουρκία: Αλλάζουν οι κανόνες εισόδου για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας - Τι γράφουν Τ/κ ΜΜΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Χωρίς βίζα παραμένει η είσοδος από πρόσωπα που διαμένουν στα κατεχόμενα

Από τις 2 Ιανουαρίου 2026 αλλάζουν οι κανονισμοί εισόδου στην Τουρκία και καταργείται η βίζα με αυτοκόλλητο στα σημεία εισόδου στη χώρα για άτομα με διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η βίζα είτε ηλεκτρονικά πριν ο ταξιδιώτης πάει στην Τουρκία είτε από τις τουρκικές διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί, αυτή η αλλαγή δεν αφορά τους «πολίτες» της «τδβκ», όπως αναφέρεται στο ψευδοκράτος, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εισέρχονται στην Τουρκία χωρίς βίζα βάσει του ισχύοντος συστήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΤΟΥΡΚΙΑΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΤΑΞΙΔΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα