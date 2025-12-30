Χειροπέδες σε 21χρονο: Φέρεται να παρέσυρε γυναίκα και νήπιο με το πατίνι του - Εγκατέλειψε τη σκηνή

Χειροπέδες σε 21χρονο πέρασε η Αστυνομία για το περιστατικό με χειριστή ηλεκτρικού πατινιού που παρέσυρε γυναίκα και νήπιο σε ποδηλατόδρομο/πεζόδρομο στη Λεμεσό και μετά εγκατέλειψε τη σκηνή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το συμβάν σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου και από τη σύγκρουση τραυματίστηκε 43χρονη πεζή, η οποία κατά τον χρόνο του περιστατικού κρατούσε το νήπιο παιδί της, ηλικίας ενός έτους και τεσσάρων μηνών.

Μετά από εξετάσεις και αξιολόγηση μαρτυρικού υλικού, ταυτοποιήθηκε ο 21χρονος ως ο φερόμενος χειριστής του πατινιού και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από την Αστυνομία.