«Ιερά» χτυπήματα με φόντο τον θρόνο Πάφου: Ενώπιον της Αστυνομίας καταγγελία κατά του χωρεπισκόπου Καρπασίας για οικονομικές ατασθαλίες

Σε νέα φάση αναταραχής, με καταγγελίες για ισχυριζόμενο νέο οικονομικό σκάνδαλο που αγγίζει τους κόλπους της, μπήκε ξανά η Εκκλησία της Κύπρου. Όπως προκύπτει μέσα από το ρεπορτάζ αλλά και από τις δημόσιες δηλώσεις κάποιων εμπλεκομένων, η όλη υπόθεση φαίνεται να έχει ωστόσο σχέση με τη «διαμάχη» που ξεκίνησε ήδη για την εκλογή νέου μητροπολίτη στην Πάφο, με τα δι...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!