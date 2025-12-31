Πάφος: Έντονες αντιδράσεις για τη μη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου και την καθυστέρηση εκλογής νέου Μητροπολίτη

Ως αδικαιολόγητη και αντικαταστατική χαρακτηρίζεται από αρκετούς πολίτες της Πάφου, αλλά και από ανθρώπους της Εκκλησίας, η μη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου για την εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου.

Όπως διαμηνύουν προβληματισμένοι πολίτες και εκκλησιαστικοί παράγοντες, ανέμεναν ότι η Ιερά Σύνοδος θα είχε ήδη συγκληθεί μετά το πέρας των σχετικών εργασιών και την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 17 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Σύνοδος έπρεπε να είχε συγκληθεί άμεσα, καθώς μετά τις 20 Οκτωβρίου υπήρχαν όλα τα απαραίτητα πρακτικά και οι σχετικές αποφάσεις, ώστε να οριστεί και να καθοριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για τον νέο Μητροπολίτη Πάφου. Αντί αυτού, όπως καταγγέλλεται, τροχιοδρομήθηκαν νέες διαδικασίες, ενώ –κατά τους επικριτές– κάποιοι φαίνεται να κρύβονται πίσω από το άλλοθι ότι δήθεν ο έκπτωτος Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός δεν έχει έρθει στην Κύπρο.

Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα, τα οποία δεν θα έπρεπε να συνδέονται μεταξύ τους. Κατά την άποψή τους, με ραδιουργίες και τεχνάσματα επιχειρείται η παράταση της εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου είχε αρχικά αναφέρει πως οι εκλογές θα πραγματοποιούνταν στα μέσα Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, το χρονοδιάγραμμα μετατέθηκε για τις αρχές Δεκεμβρίου, ακολούθως ορίστηκε ότι η εκλογή θα γινόταν πριν από το τέλος του έτους, ενώ τώρα φαίνεται να τροχιοδρομείται η διαδικασία σύγκλησης της Ιεράς Συνόδου μετά τις εορτές των Θεοφανείων.

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, είναι «ηλίου φαεινότερον» ότι πρόκειται για προφάσεις εν αμαρτίαις όσον αφορά την καθυστέρηση σύγκλησης της Ιεράς Συνόδου. Προχθές, ο Μακαριότατος, σε πρόσφατες δηλώσεις του, ανέφερε ότι θα εισηγηθεί –κάτι που χαρακτηρίζεται απαράδεκτο για τον παφιακό λαό– την αλλαγή του τρόπου εκλογής, γεγονός που, σύμφωνα με τις αντιδράσεις, εκμηδενίζει και εκτοπίζει το αίσθημα του ορθόδοξου χριστιανού και του ορθόδοξου πληρώματος της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πάφου.

Αντί, δηλαδή, να ορίσει νέα ημερομηνία εκλογών μετά τον Ιανουάριο και μετά τις εορτές, φέρεται να εισηγείται όπως οι Μητροπολίτες και οι Επίσκοποι εκλέγονται από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και ο Αρχιεπίσκοπος από τον λαό.

Το ερώτημα, ωστόσο, που τίθεται είναι κατά πόσο, σε περίοδο εκλογών, μπορεί να γίνει οποιαδήποτε καταστατική αλλαγή. Παράλληλα, πολίτες διερωτώνται εάν υπάρχουν αλλότριοι σκοποί ή εάν υφίσταται το ενδεχόμενο επιθυμίας αποκλεισμού κάποιου εν δυνάμει υποψηφίου, ο οποίος φέρεται να συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά και να μην μπορεί εύκολα να ανακοπεί η πορεία του.

Σημειώνεται ότι με τον υφιστάμενο καταστατικό χάρτη, στον οποίο ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου συμμετείχε ενεργά και θεωρείται αρχιτέκτονας του νέου καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου το 2010, τίθεται σήμερα το ζήτημα των «ασαφειών», γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Με το νέο καταστατικό χάρτη πραγματοποιήθηκαν το 2015 εκλογές για την ανάδειξη του Μητροπολίτη Κυρηνείας.

Ο Αρχιεπίσκοπος, σε πρόσφατες δηλώσεις του, αναφέρθηκε στη μη προσέλευση ικανοποιητικού ποσοστού ψηφοφόρων, προκειμένου να δικαιολογήσει το σκεπτικό του. Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι τότε προχώρησε κανονικά στην εκλογή του νέου Μητροπολίτη, όπως και στην εκλογή του νέου Μητροπολίτη Κιτίου το 2020, όπου και πάλι η προσέλευση ήταν χαμηλή. Τίθεται, συνεπώς, το ερώτημα αν τότε δεν υπήρχαν «ασάφειες».

Το ίδιο συνέβη και το 2023, όταν, παρά τις αναφορές σε ασάφειες του καταστατικού και τη μη προσέλευση ικανοποιητικού αριθμού ψηφοφόρων, προχώρησε η εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου με ποσοστό προσέλευσης 25%. Στις δε Αρχιεπισκοπικές εκλογές, το ποσοστό προσέλευσης ανήλθε στο 35%.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι και στις τελευταίες προεδρικές, βουλευτικές εκλογές, καθώς και στις ευρωεκλογές, τα ποσοστά προσέλευσης ήταν χαμηλά. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι καταργούνται οι εκλογικές διαδικασίες από τον λαό. Τέλος, τονίζεται ότι οι ασάφειες και οι στρεβλώσεις του καταστατικού χάρτη μπορούν να διορθωθούν.

Με αυτό το δεδομένο, εκφράζονται ευχές προς τον λαό της Πάφου, ο οποίος αγωνιά για την εκλογή του νέου ποιμενάρχη. Χρόνια Πολλά και Καλή Νέα Χρονιά.