Λεμεσός: Πήγε να βάλει βόμβα και τον βρήκε το θύμα - Παρέδωσε τον έναν και τον άλλον τον βρήκαν σήμερα οι Αρχές

Σε δεύτερη σύλληψη προχώρησαν οι Αρχές σχετικά με την υπόθεση απόπειρας καταστροφής περιουσίας, σε υποστατικό στο Ζακάκι. Σήμερα, στο πλαίσιο της διερεύνησης η Αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 36χρονο, ενώ, χθες, σημειώνεται, συνέλαβαν 44χρονο άνδρα για την εν λόγω υπόθεση.

Πήγαν να βάλουν βόμβα και τη βρήκε το θύμα

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, η υπόθεση καταγγέλθηκε το μεσημέρι της 25ης Δεκεμβρίου 2025, στο ΤΑΕ Λεμεσού, από ιδιοκτήτη καφετέριας.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 04:25, 28χρονος πολίτης επικοινώνησε με την Αστυνομία Λεμεσού και ανέφερε ότι εντόπισε ύποπτο πρόσωπο έξω από την μπιραρία του, απέναντι από το υποστατικό του, σε βενζινάδικο. Όπως ανέφερε, το άτομο στεκόταν δίπλα σε μοτοσυκλέτα τύπου σκούτερ και είχε στην κατοχή του μπιτόνι με εύφλεκτη ύλη καθώς και αντικείμενο που έμοιαζε με εκρηκτικό μηχανισμό. Σημειώνεται ότι το γεγονός πως η εν λόγω μπιραρία είχε γίνει ξανά στόχος εγκληματικής ενέργειας έθεσε σε κινητοποίηση τις Αρχές.

Ο 28χρονος, με τη βοήθεια άλλων πολιτών, ακινητοποίησε προσωρινά τον ύποπτο και ζήτησε την άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας. Πριν από την άφιξη των περιπόλων, ωστόσο, ο ύποπτος κατάφερε να διαφύγει.

Στο σημείο έσπευσαν περίπολα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, τα οποία περικύκλωσαν την περιοχή, διαφύλαξαν τα τεκμήρια και άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου. Περίπου 40 λεπτά αργότερα, ο ύποπτος εντοπίστηκε κρυμμένος σε θάμνους κοντά στην περιοχή, από τον 28χρονο και άλλους πολίτες. Άμεσα μετέβη στο σημείο και η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του για εξακρίβωση στοιχείων.

Ο ύποπτος υποδείχθηκε από τους παρευρισκόμενους ως το ίδιο πρόσωπο που είχε εντοπιστεί προηγουμένως. Πρόκειται για αλλοδαπό ηλικίας 44 ετών, ο οποίος έφερε τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Με οδηγίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί αρχικά ο 44χρονος ανευρέθηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ των οποίων μπιτόνι με εύφλεκτη ύλη και αυτοσχέδιο κυλινδρικό μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο περιείχε εκρηκτική ύλη και ήταν συνδεδεμένο με αυτοσχέδιο μηχανισμό πυροδότησης.

Από τους μέχρι τώρα ελέγχους διαπιστώθηκε ότι ο 44χρονος διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις 27 Ιουνίου 2025, ενώ διερευνώνται τα κίνητρα και αν όντως ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε ως στόχο την μπιραρία, ιδιοκτησίας του 28χρονου.

Παράλληλα, από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία και εναντίον 36χρονου, ο οποίος συνελήφθη επίσης, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.