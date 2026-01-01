Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λογότυπο κυπριακής προεδρίας Συμβουλίου ΕΕ - Το λευκαρίτικο κέντημα έχει την τιμητική του

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΟ

«Η επιλογή του λευκαρίτικου αποτελεί τιμή όχι μόνο για το χωριό αλλά και για τις ίδιες τις κεντήτριες που διατηρούν ζωντανή την παράδοση», ανέφερε η υπεύθυνη του Κέντρου Χειροτεχνίας Λευκάρων, Τούλα Βικεντίου

Κεντρικό άξονα του λογότυπου της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το λευκαρίτικο κέντημα. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πολιτισμικά σύμβολα της Κύπρου. Το λογότυπο αντλεί τη δύναμή του από την ίδια τη λογική της παραδοσιακής αυτής τέχνης, όπου το νήμα, μέσα από την υπομονετική και συλλογική ύφανση, μετατρέπεται από εύθραυστο υλικό σε φορέα αντοχής, συνοχής και νοήματος. Το λευκαρίτικο κέντημα, εγγεγραμμένο στον κατάλογο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο από το 2009, δεν επιλέχθηκε τυχαία. Πρόκειται για μια τέχνη που ενσωματώνει τη μνήμη, τη δεξιοτεχνία και τη συλλογική εμπειρία γενεών, αντανακλώντας τη δημιουργικότ...

ΚΥΠΡΟΣΛΕΥΚΑΡΑΛΕΥΚΑΡΙΤΙΚΟ

