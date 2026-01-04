Γυναίκα στη Λεμεσό κατήγγειλε βουλευτή στην Αστυνομία για επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης

Γυναίκα στη Λεμεσό κατήγγειλε βουλευτή της εν λόγω επαρχίας για επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα υποστηρίζει ότι η επίθεση από τον βουλευτή Λεμεσού έλαβε χώρα στο εξωτερικό.

Η καταγγέλλουσα υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις όταν επέστρεψε στην Κύπρο και προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Την υπόθεση εξετάζει η Αστυνομία Λεμεσού και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ζητήσει οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης λόγω και της βουλευτικής ασυλίας.