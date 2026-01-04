Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Γυναίκα στη Λεμεσό κατήγγειλε βουλευτή στην Αστυνομία για επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της καταγγέλλουσας, το περιστατικό έλαβε χώρα στο εξωτερικό πριν λίγες ημέρες.

Γυναίκα στη Λεμεσό κατήγγειλε βουλευτή της εν λόγω επαρχίας για επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα υποστηρίζει ότι η επίθεση από τον βουλευτή Λεμεσού έλαβε χώρα στο εξωτερικό.

Η καταγγέλλουσα υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις όταν επέστρεψε στην Κύπρο και προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Την υπόθεση εξετάζει η Αστυνομία Λεμεσού και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ζητήσει οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης λόγω και της βουλευτικής ασυλίας.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΓΥΝΑΙΚΑΕΠΙΘΕΣΗΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα