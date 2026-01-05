CNN: Επίθεση στην κατοικία του αντιπροέδρου Βανς στο Οχάιο – Σύλληψη ενός ατόμου

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τρακτέρ εντός της Νεκρής Ζώνης στην Αυλώνα - Παραβίαση της γραμμής κατάπαυσης πυρός καταγγέλει ο κοινοτάρχης

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΟ

Header Image

Όπως ανέφερε μιλώντας στο politis.com.cy, άτομα από τα κατεχόμενα εντός δύο τρακτέρ εισήλθαν στη Νεκρή Ζώνη και άρχισαν να καλλιεργούν χωράφια που βρίσκονται εντός αυτής.

Καθαρή παραβίαση της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή της Αυλώνας καταγγέλλει ο κοινοτάρχης Μενέλαος Σάββα, κάνοντας λόγο για είσοδο Τούρκων αγροτών εντός της Νεκρής Ζώνης.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο politis.com.cy, άτομα από τα κατεχόμενα εντός δύο τρακτέρ εισήλθαν στη Νεκρή Ζώνη και άρχισαν να καλλιεργούν χωράφια που βρίσκονται εντός αυτής, σε τεμάχιο γης που ανήκει σε Ελληνοκύπριο ιδιοκτήτη. Αργότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, μετέβησαν στο σημείο και άλλα άτομα, με σκοπό να διασφαλίσουν τη συνεχή λειτουργία των τρακτέρ.

Στο σημείο κλήθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη, με δύναμη πέντε έως έξι στρατιωτών της ειρηνευτικής αποστολής, οι οποίοι ζήτησαν από τους αγρότες να αποχωρήσουν, κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό. 

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Σάββα, ενημερώθηκε και η κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να δοθούν οποιεσδήποτε οδηγίες ή κατευθύνσεις.

Ο κοινοτάρχης κατήγγειλε επίσης ότι στο πρόσφατο παρελθόν Ελληνοκύπριοι υπέβαλαν αίτημα προς τα Ηνωμένα Έθνη για να τους επιτραπεί να καλλιεργήσουν γη στην ίδια περιοχή, αίτημα το οποίο, όπως είπε, απορρίφθηκε.

Tags

ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα