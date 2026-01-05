Τρακτέρ εντός της Νεκρής Ζώνης στην Αυλώνα - Παραβίαση της γραμμής κατάπαυσης πυρός καταγγέλει ο κοινοτάρχης

Καθαρή παραβίαση της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή της Αυλώνας καταγγέλλει ο κοινοτάρχης Μενέλαος Σάββα, κάνοντας λόγο για είσοδο Τούρκων αγροτών εντός της Νεκρής Ζώνης.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο politis.com.cy, άτομα από τα κατεχόμενα εντός δύο τρακτέρ εισήλθαν στη Νεκρή Ζώνη και άρχισαν να καλλιεργούν χωράφια που βρίσκονται εντός αυτής, σε τεμάχιο γης που ανήκει σε Ελληνοκύπριο ιδιοκτήτη. Αργότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, μετέβησαν στο σημείο και άλλα άτομα, με σκοπό να διασφαλίσουν τη συνεχή λειτουργία των τρακτέρ.

Στο σημείο κλήθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη, με δύναμη πέντε έως έξι στρατιωτών της ειρηνευτικής αποστολής, οι οποίοι ζήτησαν από τους αγρότες να αποχωρήσουν, κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Σάββα, ενημερώθηκε και η κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να δοθούν οποιεσδήποτε οδηγίες ή κατευθύνσεις.

Ο κοινοτάρχης κατήγγειλε επίσης ότι στο πρόσφατο παρελθόν Ελληνοκύπριοι υπέβαλαν αίτημα προς τα Ηνωμένα Έθνη για να τους επιτραπεί να καλλιεργήσουν γη στην ίδια περιοχή, αίτημα το οποίο, όπως είπε, απορρίφθηκε.