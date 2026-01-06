Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αλλάζει ο καιρός: Σκόνη, νεφώσεις και βροχές από την Πέμπτη - Πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας πάνω από τα κανονικά έως την Πέμπτη, αισθητή πτώση και αστάθεια στο τέλος της εβδομάδας

Με ήπιο και κυρίως αίθριο καιρό, αλλά με αραιή σκόνη και αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, ξεκινά η εβδομάδα, ενώ από την Πέμπτη το σκηνικό αλλάζει σταδιακά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες να αναμένονται την Παρασκευή, συνοδευόμενες από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από την Πέμπτη. Στην ατμόσφαιρα αναμένεται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.
Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Την Τετάρτη και την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Την Παρασκευή αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να κυμανθεί αρκετά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει αισθητή πτώση.

