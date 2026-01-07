Κλείνουν οι δρόμοι γύρω από τον ΘΟΚ - Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την τελετή έναρξης της Προεδρίας της ΕΕ

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι, λόγω της Τελετής Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 07/01/2026 και ώρα 18:30, στο κτήριο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) στη Λευκωσία, θα τεθούν σε εφαρμογή διάφορα μέτρα που αφορούν τροχαίες διευθετήσεις και απαγορεύσεις.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στην οδό Δημοσθένη Σεβέρη, στην οδό Γρ. Αυξεντίου, στην οδό Μιχαήλ Καραολή, στην οδό Λόρδου Βύρωνος, στην οδό Κωστή Παλαμά, στην οδό Ομήρου, στην οδό Αναστάσιου Λεβέντη, στην οδό Ευαγόρου, στην οδό Διαγόρου, στην οδό Βασιλέως Παύλου και στους δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης του παλαιού σταδίου Γ.Σ.Π.

Τονίζεται ότι από η ώρα 14:30, θα γίνει αποκοπή, όλων των δρόμων γύρω από την περιοχή του ΘΟΚ, και η προσβασιμότητα θα είναι πλήρως ελεγχόμενη.

Προτρέπονται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις αποκοπές και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήδη εφαρμόζονται, καθώς και με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.

Τέλος, επαναλαμβάνεται ότι με Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Κ.Δ.Π. 03/2026), απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών «drones» στην ευρύτερη περιοχή του Θ.Ο.Κ. αλλά και του Συνεδριακού Κέντρου (οι σχετικές συντεταγμένες της απαγόρευσης αναφέρονται στο Διάταγμα). Διευκρινίζεται ότι, η περίοδος της απαγόρευσης ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Προεδρίας.