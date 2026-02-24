Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπό 6ήμερη κράτηση δύο νεαροί για διάρρηξη με λεία €72.950 και κυνηγετικά όπλα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο 17χρονος φέρεται να ομολόγησε και να υπέδειξε το σημείο όπου είχαν θαφτεί τα χρήματα και τα κυνηγετικά όπλα.

Υπό 6ημερη κράτηση τέθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 18 ετών, για υπόθεση διάρρηξης κατοικίας στον Κόρνο στις 22 Φεβρουαρίου.

Η υπόθεση αφορά την κλοπή χρηματικού ποσού 72 950 ευρώ και δύο κυνηγετικών πυροβόλων όπλων για την οποία τέθηκε χθες με διάταγμα δικαστηρίου υπό επταήμερη κράτηση ένας 17χρονος. Ο 17χρονος ανακρινόμενος προφορικά φέρεται να παραδέχθηκε την διάπραξη του αδικήματος και να κατονόμασε ακόμα δυο άτομα, τα οποία παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου σήμερα.

Ο 17χρονος που τέθηκε χθες υπό κράτηση φέρεται να ανέφερε πως «μετά τη διάρρηξη μετέβηκαν σε φάρμα ζώων στην Αραδίππου όπου έθαψαν τα δυο ΔΟΚΟ (κυνηγετικά όπλα) και το χρηματοκιβώτιο με το χρηματικό ποσό».

Ο ύποπτος, σύμφωνα με την Αστυνομία «υπέδειξε τη φάρμα ζώων στην Αραδίππου όπου εντοπίστηκαν τα δύο ΔΟΚΟ (κυνηγετικά όπλα) και το χρηματοκιβώτιο με το χρηματικό ποσό των 72, 950 ευρώ τα οποία και παραλήφθηκαν».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑδιαρρήξειςΛΗΣΤΕΙΑΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ

