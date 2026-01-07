Αρχιεπίσκοπος για προσφυγή Τυχικού στο Δικαστήριο: «Πώς σκέφτηκε αυτό το πράγμα; Ξέρει τους ιερούς κανόνες»

Το θέμα της πρόθεσης του Επισκόπου Τυχικού να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, καθώς και η έναρξη της συζήτησης για την τροποποίηση του Καταστατικού της Ιεράς Συνόδου για την εκλογή Μητροπολιτών, θα απασχολήσει την αυριανή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου.

Σε δηλώσεις του σήμερα στην Αρχιεπισκοπή μετά τη συνάντηση του με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ερωτηθείς για την αυριανή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου και την πρόθεση του Επισκόπου Τυχικού να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είπε πως το θέμα θα συζητηθεί αύριο στη Σύνοδο.

«Είναι πράγματι μια νέα σοβαρή εξέλιξη ότι απευθύνεται στα πολιτικά Δικαστήρια. Είναι κάτι εκτός της πρακτικής της Εκκλησίας», είπε.

Ερωτηθείς αν τον ενοχλεί αυτή η εξέλιξη, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ανέφερε πως δεν μπορεί να πει ότι τον ενοχλεί αλλά τον προβληματίζει το «πώς σκέφτηκε αυτό το πράγμα, ξέρει τους ιερούς κανόνες».

Ερωτηθείς αν αύριο θα συζητηθεί και η πρόταση του η εκλογή Μητροπολίτη να γίνεται απευθείας από την Ιερά Σύνοδο, ο Αρχιεπίσκοπος είπε πως ναι, θα θέσει το συγκεκριμένο θέμα έτσι ώστε να ξεκινήσει η τροποποίησης του Καταστατικού.

Σε ερώτηση για το θέμα της Μονής του Οσίου Αββακούμ, είπε πως από την Εκκλησία δόθηκε τέλος σε αυτό το θέμα με την καθαίρεση αυτών των ανθρώπων.

«Το ζήτημα είναι ότι η Πολιτεία δεν έχει το δικαίωμα να επέμβει περισσότερο. Όποιος φορέσει κάποια στολή, (είναι) δικαίωμα του λέει και αυτοί δεν βγάζουν τα ράσα», είπε και πρόσθεσε: «Δεν είναι θέμα της Εκκλησίας, αλλά είναι θέμα να πληροφορηθεί ο κόσμος ότι όποια μυστήρια τελούνται από αυτούς που είναι καθαιρεμένοι είναι άκυρα», είπε.

