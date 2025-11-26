Ο Τυχικός διαχωρίζει τη θέση του: Δεν με εκφράζουν οι δηλώσεις της δικηγόρου μου

Οι δηλώσεις της δικηγόρου κ. Ευαγγελίας Πουλά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δεν ανταποκρίνονται σε δικές μου θέσεις, ανέφερε ο Επίσκοπος Τυχικός με ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης το μεσημέρι της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα αναφέρει τα ακόλουθα:

Τυχικός Αρχιερεύς 26 Νοεμβρίου 2025 Αθήνα

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις της Δικηγόρου κ. Πουλά στα Μέσα Ενημέρωσης, θέλω να σας πω ότι η αξιότιμη κ. Πουλά εκφράζει τις δικές της απόψεις και δεν ήταν δικές μου θέσεις. Ζητώ από όλους να σεβαστούν την κατάσταση της υγείας μου που προήλθε από όλη την εκκλησιαστική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχω επιστρέψει στην Κύπρο.

Μην προτρέχετε σας παρακαλώ στις κρίσεις σας και μην κάνετε δηλώσεις για μένα αντί εμένα. Στην Κύπρο εκπροσωπούμαι από άλλους δικηγόρους στις εκκλησιαστικές και νομικές μου υποθέσεις.

Τυχικός Αρχιερεύς εν Πάφω