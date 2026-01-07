Νέες φυλακές εκτός πόλης: Το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Υπουργός

Με δέσμη άμεσων παρεμβάσεων και στρατηγικών αλλαγών επιχειρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να επανεκκινήσει το σωφρονιστικό σύστημα. Κατά τη σημερινή του επίσκεψη στις Κεντρικές Φυλακές, ο Υπουργός Κώστας Φυτιρής ανακοίνωσε σειρά μέτρων που αφορούν την ενίσχυση του προσωπικού, τις υποδομές και τον τρόπο λειτουργίας των Φυλακών.

Ο κ. Φυτιρής πραγματοποίησε την τέταρτη κατά σειρά επίσκεψή του στο σωφρονιστικό ίδρυμα μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μηνός, γεγονός που, όπως ανέφερε, καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στη συνεχή επιτόπια παρακολούθηση της κατάστασης και στην ανάγκη εξεύρεσης άμεσων και εφαρμόσιμων λύσεων.

Σε ομιλία του προς το προσωπικό, ο Υπουργός τόνισε ότι το Σώμα των Δεσμοφυλάκων αποτελεί τον βασικό πυλώνα λειτουργίας του σωφρονιστικού συστήματος, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία ενός σωφρονιστικού ιδρύματος δεν κρίνεται μόνο από την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας, αλλά κυρίως από το κατά πόσο οι κρατούμενοι επανεντάσσονται ομαλά στην κοινωνία μετά την αποφυλάκισή τους.

Όπως σημείωσε, η κοινωνία δεν αρκείται σε διαπιστώσεις ή προθέσεις, αλλά απαιτεί απτό αποτέλεσμα, ανακοινώνοντας συγκεκριμένα μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή.



Ο Υπουργός τόνισε ότι η στήριξη της Πολιτείας και του αρμόδιου Υπουργείου είναι δεδομένη και ανακοίνωσε τα παρακάτω μέτρα τονίζοντας ότι η κοινωνία δεν αρκείται σε διαπιστώσεις ή προθέσεις, αλλά απαιτεί απτό αποτέλεσμα.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε

• Εντός του μήνα προκηρύσσονται 90 νέες θέσεις δεσμοφυλάκων, με προηγούμενη υποχρεωτική εκπαίδευση.

• Αναβαθμίζεται και επαναλειτουργεί η Σχολή Δεσμοφυλάκων.

• Προκηρύσσεται η θέση Διευθυντή των Φυλακών.

• Έχει ήδη εξευρεθεί χώρος εκτός του αστικού ιστού για την ανέγερση νέου, σύγχρονου Σωφρονιστικού Ιδρύματος που να καλύπτει τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα και θα αρχίσουν το συντομότερο οι διαδικασίες αρχιτεκτονικής σχεδίασης , προσφοροδότησης και κατασκευής του έργου. Η επέκταση της υφιστάμενης Κεντρικής φυλακής αναστέλλεται.

• Στο πλαίσιο ισονομίας και αξιοκρατικής αξιολόγησης των σωφρονιστικών υπαλλήλων θεσμοθετείται εντός του Α εξαμήνου 2026 αυτοματοποιημένο σύστημα αξιολόγησης και ημερήσιας μοριοδότησης του προσωπικού, με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια.

• Συνεχίζεται η αποσυμφόρηση των Φυλακών με σταδιακή μείωση καταδίκων ελαφροποινιτών με εφαρμογή εγκεκριμένων διαδικασιών σε συνεργασία με Νομική Υπηρεσία

• Εγκαθίσταται ανεξάρτητο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης καμερών.

• Ενισχύεται η νοσηλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη για κρατουμένους και προσωπικό.

• Εισάγεται σύστημα εναλλαγής (rotation) του προσωπικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο Υπουργός επανέλαβε ότι βασικός στόχος ενός σύγχρονου σωφρονιστικού συστήματος δεν είναι μόνο η φυλάκιση, αλλά πρωτίστως η επανένταξη των κρατουμένων και η ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, σημειώνοντας ότι οι επισκέψεις του στις Κεντρικές Φυλακές θα συνεχιστούν σε τακτική βάση.