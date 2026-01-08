Δείχνει τα δόντια του με το «καλημέρα» το 2026: Πέφτει αισθητά η θερμοκρασία - Έρχονται χιόνια και χαλάζι

Χαμηλή πίεση θα επηρεάσει την περιοχή από το απόγευμα, ενώ αραιή σκόνη θα αιωρείται στην ατμόσφαιρα έως το βράδυ.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές, χωρίς να αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και στα προσήνεμα πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σύντομα μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 12 στα υπόλοιπα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες ενδεχομένως με χαλάζι και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά θα πνέουν πολύ ισχυροί έως σφοδροί, με πρόσκαιρη εξασθένηση το Σάββατο.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει αισθητή πτώση, μικρή άνοδο το Σάββατο και μη αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.