Βουτυρολακτόνη στον φονικό ψύκτη νερού

Η ουσία GBL (γ-Βουτυρολακτόνη) φαίνεται πως ανιχνεύθηκε στο νερό που ήταν μέσα στον ψύκτη ο οποίος κατασχέθηκε από την οικία του 78χρονου αποβιώσαντος, στη Λάρνακα. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έγιναν στο νερό από το Κρατικό Χημείο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων βρίσκονται από χθες το απόγευμα στα χέρια των ανακριτών του ΤΑΕ Λάρνακας, που συνεχίζουν τις εξετάσεις για πλήρη διαλεύκανση της συγκλονιστικής αυτής υπόθεσης, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 78χρονου και τη νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας άλλων τεσσάρων προσώπων, τα οποία παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έγιναν στο νερό θεωρούνται καθοριστικής σημασίας ως προς την περαιτέρω πορεία του ανακριτικού έργου. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες, προκειμένου να εξακριβωθεί με ποιον τρόπο η συγκεκριμένη ουσία κατέληξε στον ψύκτη, από τον οποίον καταναλώθηκε νερό από τους επηρεαζομένους. Παράλληλα, συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από άτομα του στενού οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος των επηρεαζόμενων, τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι του αποθανόντα κατά τον χρόνο του περιστατικού, δηλαδή το περασμένο Σαββατοκύριακο (3-4 Ιανουαρίου). Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί άλλα άτομα που να έχουν καταναλώσει νερό από τον ίδιο ψύκτη, πέραν των τεσσάρων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Τί είναι το GBL

Σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο, η υπερδοσολογία του GBL, δηλαδή της Βουτυρολακτόνης, μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί ιατρικά λόγω των πολλαπλών επιδράσεών της στον ανθρώπινο οργανισμό. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως, «λόγω της εύκολης μετατροπής της, η ουσία αυτή χρησιμοποιείται παράνομα ως χάπι του βιασμού ή ως ψυχοτρόπος ουσία, καθώς και για αθλητικές επιδόσεις. Κύρια χρήση της παραμένει η βιομηχανική σύνθεση». Το GHB έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό ως χάπι βιασμού περί τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Είναι άχρωμο και άοσμο και θεωρείται «πολύ εύκολο για να προστεθεί στα ποτά». Όταν καταναλώνεται, το θύμα θα αισθανθεί γρήγορα υπνηλία, ενώ μπορεί να χάσει τις αισθήσεις του.

Βελτιώθηκε η κατάστασή τους

Στο μεταξύ, βελτιωμένη παρουσιάζεται η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων που νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας μετά την κατανάλωση νερού από τον ψύκτη που βρισκόταν στην οικία του αποβιώσαντος 78χρονου. Ο ένας από τους ασθενείς που ήταν διασωληνωμένος, ο 78χρονος γείτονας του θύματος, φαίνεται πως έχει ξεφύγει τον κίνδυνο κι έχει βγει από τη μηχανική υποστήριξη. Τα υπόλοιπα τρία πρόσωπα που νοσηλεύονται είναι η 73χρονη σύζυγος του θύματος, η αδελφή και η αδελφότεκνή του. Σύντομα αναμένεται να πάρουν εξιτήριο. Τη Δευτέρα (05/01) διενεργήθηκε η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του 78χρονου, ο οποίος απεβίωσε το βράδυ του Σαββάτου. Από τη σορό λήφθηκαν δείγματα για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις. Οι αστυνομικές έρευνες στο σπίτι του άτυχου 78χρονου και της συζύγου του έχουν ολοκληρωθεί. Σε αυτές συμμετείχαν και άνδρες της ΥΚΑΝ, καθότι ο 44χρονος γιος του ζευγαριού, ο οποίος διέμενε στο υπόγειο του υποστατικού, συνελήφθη στις 28 Δεκεμβρίου για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών και τελεί υπό κράτηση. Από το σπίτι παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις. Το περασμένο Σάββατο (03/01) ο 78χρονος είχε μεταφέρει τη σύζυγό του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, διότι ένιωσε αδιαθεσία μετά από κατανάλωση λεμονάδας με νερό από τον συγκεκριμένο ψύκτη. Ακολούθως ο ηλικιωμένος επέστρεψε στην οικία του, όπου μερικές ώρες αργότερα βρέθηκε νεκρός από συγγενικό του πρόσωπο. Προηγουμένως το θύμα είχε καταναλώσει νερό από τον ίδιο ψύκτη. Τα υπόλοιπα τρία πρόσωπα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο είχαν καταναλώσει νερό από τον ψύκτη την Κυριακή, 4 του μήνα, όταν είχαν πάει για να συλλυπηθούν.