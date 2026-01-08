Η ώρα της κρίσης για τον Τυχικό: Συνεδριάζει εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος - Η μεγάλη αλλαγή που θα προτείνει o Αρχιεπίσκοπος για να μην σκανδαλίζεται το ποίμνιο

Σήμερα στι 10:00 το πρωί, συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος, με ένα από τα σοβαρά ζητήματα στο τραπέζι να αφορά το μέλλον του Τυχικού.

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε πως η προσφυγή Τυχικού στη δικαιοσύνη αποτελεί νέη σοβαρή εξέλιξη, εκφράζοντας προβληματισμό για το γεγονός και επισημαίνοντας ότι αυτή η ενέργεια κινείται εκτός της εκκλησιαστικής πρακτικής. Η Ιερά Σύνοδος αντιμετωπίζει πλέον τον τέως Μητροπολίτη Τυχικό ως πρόσωπο εκτός της εκκλησιαστικής Ιεραρχίας και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται εντός της ημέρας να του επιβάλει την ποινή της αργίας επ’ αόριστον. Παράλληλα, στο τραπέζι της συζήτησης τίθεται και η εισήγηση του Αρχιεπισκόπου για αλλαγή του τρόπου εκλογής Επισκόπων και Μητροπολιτών, ώστε οι σχετικές αποφάσεις να λαμβάνονται αποκλειστικά από την Ιερά Σύνοδο, με τη συμμετοχή του λαού να περιορίζεται μόνο στην εκλογή Αρχιεπισκόπου.

Πέραν του πιο πάνω θέματος που απασχολεί εδώ και μήνες την Εκκλησία της Κύπρου, ο προκαθήμενος του Αρχιεπισκοπικού θρόνου, Γεώργιος ανέφερε πως κατά την συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου, θα τεθεί και ζήτημα τροποποίησης του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Σ' αυτό το πλαίσιο, θα συζητηθεί και η πρόταση του Αρχιεπισκόπου για εκλογή των Αρχιερέων από την Ιερά Σύνοδο, χωρίς την συμμετοχή των πιστών. Εξαίρεση θα αποτελεί η εκλογή Αρχιεπισκόπου.

Την ίδια στιγμή, ο Κύπρου Γεώργιος, αναμένεται να εισηγηθεί την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης με την οποία οι πιστοί θα καλούνται να απέχουν από θρησκευτικές τελετές που τελούνται από καθαιρεθέντες μοναχούς της μονής του Οσίου Αββακούμ.