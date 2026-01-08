Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο νοσοκομείο 52χρονη γυναίκα μετά από φωτιά στην οικία της

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σύμφωνα με την  Αστυνομία στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσει.

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10.00 το βράδυ χθες Τετάρτη σε οικία στην επαρχία Πάφου, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Κατά το περιστατικό, γυναίκα ηλικίας 52 ετών εισέπνευσε καπνούς και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Πάφου για ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Παναγιάς.

