Στο νοσοκομείο 52χρονη γυναίκα μετά από φωτιά στην οικία της

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10.00 το βράδυ χθες Τετάρτη σε οικία στην επαρχία Πάφου, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσει.

Κατά το περιστατικό, γυναίκα ηλικίας 52 ετών εισέπνευσε καπνούς και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Πάφου για ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Παναγιάς.